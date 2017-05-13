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伊梓帆見面會包緊緊 難忘主持外景嗑炸蜈蚣

2017/05/13 19:15

伊梓帆粉絲見面會。（記者王文麟攝）

〔記者吳志偉／台北報導〕COOL潮流雜誌今年在台灣發行滿20周年，特別找來有80多萬FB粉絲大軍、去年底發行寫真EP破萬本的人氣女團「伊梓帆」合作推出聯名商品，今天（5/13）她們在台大體育館2樓的後台咖啡舉辦回饋粉絲見面會。早上不到9點就已有粉絲在會場外排隊，活動開始時現場更擠滿身上穿著聯名T-shirt的粉絲，可見人氣旺到不行。

伊梓帆粉絲見面會。（記者王文麟攝）

為了答謝粉絲們的支持，伊梓帆苦練了3首從未表演過的歌曲演出，每首歌曲還搭配不同的服裝上場。談到上個月剛從成都主持完愛奇藝的外景節目回來，3人透露竟然在成都吃了紅燒兔子頭，另外也大膽嘗試了炸蜈蚣、炸蝗蟲等奇特的食物，直呼超恐怖。

伊梓帆粉絲見面會。（記者王文麟攝）　

近期伊梓帆會先與演藝圈知名的舞蹈老師張勝豐，以及MV名導賴偉康合作拍攝舞蹈作品MV，目前已在緊鑼密鼓排練。問到粉絲們期待的寫真及歌曲？表示已計畫在暑假前先推出數位電子版的主題寫真書，實體寫真集的部分跟去年一樣會搭配EP一起發行，新公司目前已在收歌中，至於實體寫真的部分有計畫出國拍攝，因為上次她們擔任美國馬里亞納觀光局實習生決選評審，發現那邊除了風景美麗，更有特別的群島文化，剛好今天這場活動馬里亞納觀光局有贊助，她們官方粉絲團正在舉辦分享、tag朋友抽羅塔島來回機票的抽獎活動，鼓勵大家快參與，喊話：「說不定抽到機票，在當地有機會亂入我們拍攝現場唷！」

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