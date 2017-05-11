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《大學生》女星捷運上翻唱網路神曲 讓網友們都戀愛惹

2017/05/11 13:24

溫妮從《大學生了沒》出道，是網路上的人氣正妹。（翻攝臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人「溫妮」黃于恩從《大學生了沒》出道，後來也主持過外景節目《青春好7淘》，白晰的皮膚加上甜美笑容，看一眼就讓人融化。她先前在文湖線的捷運上，大唱網路神曲《Beep Beep I'm a Sheep》，甜美嗓音加上可愛的手勢，讓網友們都紛紛表示「戀愛惹」。

《ETtoday》報導，其實這並非溫妮第一次在公眾場合唱「Beep Beep I'm a Sheep」，她之前還有在熱炒店、超市等地跳過；回想起當天在文湖線捷運上拍影片的狀況，溫妮表示由於戴著耳機，現場沒有音樂，加上車廂內乘客不少，所以她也害羞到頻頻笑場。而溫妮版的Beep Beep I'm a Sheep還紅到原作者手中，就連原作者都表示她唱的超讚，甚至把影片存入自己的播放清單內。

相關影片（影片來源臉書，如遭移除請見諒）

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