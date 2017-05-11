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國中學歷跳升研究所 陳亞蘭成豬哥亮學妹？

2017/05/11 08:28

陳亞蘭昨天分享考EMBA心情。（記者吳志偉攝）

〔記者吳志偉／台北報導〕陳亞蘭上月考取台灣師範大學國際時尚高階管理碩士在職專班（GF-EMBA）第二屆，預計9月份入學，她17歲出道，當時因家庭因素最高學歷僅讀到國中，昨記者會上，她笑稱自己現在是豬哥亮的學妹，原因是豬哥亮常說自己是「輸大」（輸很大），她現在是真的考上「師大」。

陳亞蘭透露，之所以會想報考EMBA，是之前去看周華健的演唱會時，受到已就讀第一屆的好友松田丸子的鼓勵，才發憤進修，陳亞蘭笑說：「我說，我是很乖的病人，醫生交代我要吃的藥一定會乖乖吃完，意思是會乖乖讀完啦！」

陳亞蘭考上研究所，恩師楊麗花也表示支持。（翻攝陳亞蘭臉書）

提到面試當天，從不遲到的陳亞蘭，卻遇到前面的人延遲，當天讓一起南下當「我是楊麗花」選秀主考官的方芳乾等了兩個小時，她表示：「結果結果得知錄取，她比我本人還開心。」

陳亞蘭一直想學行銷管理，目前這個研究所念完要1年半的時間，不過七月要開拍歌仔戲，學校規定曠課9小時可能會無法畢業，等於整學期只有一天曠課機會，已做好蠟燭兩頭燒的心理準備。被問到楊麗花是否支持？她笑說：「楊阿姨知道我要考試，她會支持我啦！畢竟念書是好事，會讓我請假吧！」

陳亞蘭受到松田丸子鼓勵而考取研究所。（翻攝陳亞蘭臉書）

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