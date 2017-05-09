（影音）江美琪炫兒超聰明 被催老二「拜託先不要」

江美琪談到1歲多的兒子，滿是笑意。（記者宋志雄攝）〔記者蔡琛儀／台北報導〕江美琪2015年閃電宣布結婚，隨後生子，晉升媽媽階級，她近日宣布加盟索尼音樂，準備重新出發。談到1歲多的兒子，她滿是笑意，儼然有子萬事足，不忘炫耀兒子聽得出來哪些歌「是媽媽唱的」，但問及有無第二胎計畫，她連忙說：「拜託先不要！」

江美琪說，自己和老公教小孩都會用「講道理」的方式，也有不少原則，但絕不會破口大罵。她也限制兒子不能吃糖果等零食，且除非和她視訊，平常也不可以玩手機，夫妻兩也以身作則，兒子在他們就不會滑手機。

江美琪14日將回到國中母校舉辦「回到開始的地方」Live錄音直播。（記者宋志雄攝）江美琪也分享，走入家庭後自己學會很多事，像是下廚、做家事，甚至開車，她透露結婚前自己連煎蛋都怕被油濺到，還要戴著超長手套，現在為了不要太常外食，總算克服被油燙的障礙；以前她雖有駕照，但不敢上路，遑論開高速公路，現在為了孩子也只能硬學。

江美琪14日將回到國中母校，中壢東興國中舉辦「回到開始的地方」Live錄音直播，同步錄製2首經典及新歌。