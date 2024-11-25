太神了！網紅大蛇丸買運彩「精準命中4：0」全網看傻

大蛇丸首次買運彩就獻給台灣隊。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣隊昨（24）在世界棒球12強賽以4：0完封日本隊，讓全台球迷熱血沸騰，這次的激烈賽事也讓不少民眾買運彩下注，其中Youtuber大蛇丸不僅下注台灣隊勝利，更斷言比分會是4：0，結果真如他所言，讓網友全都看傻。

大蛇丸在冠軍賽前下注1500元買台灣隊勝利，並透露這是他人生第一次參與運彩，一旁的友人也拍下他認真聽店員講解規則的畫面，被問到押大小比分時，大蛇丸直接脫口「比如說我押台灣隊4比0完封日本！」沒想到最後結果出爐，台灣隊真的奪下冠軍，就連比分也一模一樣，讓好友事後PO出影片讚嘆「預言之子」。

請繼續往下閱讀...

大蛇丸精準命中比分。（翻攝自IG）

大蛇丸也在IG轉發好友限時動態，開心表示「今天早上我就覺得會是4：0完勝！」網友也看傻驚呼，「原來我大蛇丸才是最強預言家直接命中台灣隊4:0，以前還以為你們只會嘴砲很好笑，這下我道歉表又要多寫一張了。」

☆小賭雖怡情，大賭毀前程。☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法