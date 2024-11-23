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金馬61亮點》吳慷仁公開露面！許光漢告假平頭現身 阿部寬首登典禮「強撞台日大戰」

吳慷仁昨天臨時宣布出席金馬獎。（資料照，記者陳逸寬攝）吳慷仁昨天臨時宣布出席金馬獎。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者廖俐惠／專題報導〕第61屆金馬獎頒獎典禮今天登場，今年金馬獎遇上「最大強敵」，時間正撞在東京巨蛋舉行的12強台日棒球大戰，不過金馬眾星雲集也沒在怕， 國際影人有阿部寬、關繼威等重量級大咖，李安、張艾嘉、吳君如等人出席外，許光漢更是特別告假擔任頒獎嘉賓，就連吳慷仁都趕回來參加年度盛事，星光熠熠。

金馬巨星齊聚，去年以《富都青年》首稱金馬影帝的吳慷仁，按照往例，今年應該會受邀為金馬頒獎，卻因為工作行程關係不克出席，當時引發關注。昨晚突然緊急改口將會出席，表示做了很多努力，只為實現承諾，今天將是他與中國壹心娛樂簽約後，首度在台灣公開露面，將與上屆影后林品彤一同頒發最佳女主角。

李安（左）將為鄭佩佩（右）頒發終身成就獎，引言受到大家期待。（資料照，記者潘少棠攝）李安（左）將為鄭佩佩（右）頒發終身成就獎，引言受到大家期待。（資料照，記者潘少棠攝）

李安特別返台為已故武俠影后鄭佩佩頒發「終身成就獎」，由鄭佩佩子女代領。日本影帝阿部寬首次以頒獎嘉賓身份登上金馬殿堂，當年他曾與林書宇導演合作的電影《夕霧花園》入圍金馬獎9項大獎，遺憾當時並未能來台，此次將擔任頒獎嘉賓；以《媽的多重宇宙》獲得奧斯卡最佳男配獎的關繼威、最佳導演關家永及製片人王慶同樣將出席典禮。

阿部寬首度參加金馬，將擔任頒獎嘉賓。（金馬執委會提供）阿部寬首度參加金馬，將擔任頒獎嘉賓。（金馬執委會提供）

許光漢會以什麼樣的造型現身紅毯，令人期待。（金馬執委會提供）許光漢會以什麼樣的造型現身紅毯，令人期待。（金馬執委會提供）

許光漢在今年8月入伍服兵役，加入替代役公益大使團，此次他為了金馬特別請假，可見他對金馬的重視，當天他是否會以「平頭」造型現身紅毯，已經是粉絲議論紛紛的話題。頒獎嘉賓除了許光漢、王淨及曾敬驊等人之外，今年國片票房冠軍《角頭—大橋頭》的「四大角頭」蔡振南、太保、高捷、龍天翔將再度齊聚一堂，黑道勢力強闖金馬殿堂，精彩可期。

劉冠廷首掌金馬典禮主持棒，不諱言相當緊張。（金馬執委會提供）劉冠廷首掌金馬典禮主持棒，不諱言相當緊張。（金馬執委會提供）

劉冠廷今年3月成為人父，現階段將重心放在育兒上，工作量相較於往年少了許多，但劉冠廷卻接下了可能是出道以來最艱難的任務，擔任金馬典禮主持人。他從遞獎大使升級到紅毯主持人，這些年也兩度奪下金馬獎，如今終於要首挑典禮主持大梁，他笑說當初接到邀約時時，表示自己只是喜歡講笑話，而不是「鬧笑話」，不諱言非常緊張，屆時他會帶來什麼樣的串場演出，值得期待。

安溥將在金馬演出。（資料照，記者王文麟攝）安溥將在金馬演出。（資料照，記者王文麟攝）

歌手安溥今年首度入圍金馬獎，將獻唱《女兒的女兒》主題曲，不過她日前因在中國國慶日發文祝賀的舉動，引發風波，如今將扛著爭議登上舞台、表現備受關注。除此之外還有9m88、王若琳以及魏如萱攜手YELLOW黃宣組隊呈現精彩演出。

金馬獎星光大道將於今天下午5點30分開始，頒獎典禮準時於晚間7點舉行，可鎖定台視頻道同步收看，網路直播由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播。

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