晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

小粉紅眼紅台灣奪冠酸棒球沒人看 邰智源霸氣開嗆：去玩你的7：0！

邰智源霸氣怒嗆小粉紅。（資料照）邰智源霸氣怒嗆小粉紅。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕台灣昨天（24日）在世界棒球12強賽最終戰以4：0完封強敵日本，勇奪冠軍，舉國上下皆歡騰，藝人邰智源也發文慶賀台灣隊驚人之旅。沒想到其貼文冒出一隻眼紅的小粉紅，留言酸「棒球的國際關注度又不高」，邰智源隨即霸氣回嗆，讓大批網友讚爆！

邰智源霸氣怒嗆小粉紅。（圖翻攝自邰智源臉書）邰智源霸氣怒嗆小粉紅。（圖翻攝自邰智源臉書）

看到原先不被各界看好的台灣隊一路跌破大家眼鏡，闖入12強決賽，最後還拿下冠軍，邰智源今天（25日）在臉書發文開心表示，「台灣，沒有什麼辦不到的！恭喜我們的國家代表隊榮登棒球12強世界冠軍！感謝大家的努力，希望大家繼續關注棒球運動，支持職棒，一日球迷也會變成終身球迷的！Team Taiwan！台灣Number One！」

貼文曝光後，不少球迷也紛紛留言跟著慶祝，不過卻有一名使用簡體字的網友疑似眼紅台灣再一次站上世界舞台，酸「棒球在國際的關注度並不高，很多國家並沒有在玩」。邰智源看到該留言後，隨即搬出中國國足今年9月在2026世足資格賽亞洲區外圍賽慘遭日本7：0完封，中國球迷大崩潰的慘劇回嗆：「關你屁事！你去玩你的7：0！」

網友們看到邰智源霸氣回應後讚爆，「怎麼能不愛阿公」、「邰邰太兇了，好喜歡」、「就是喜歡邰哥這麼派」、「愛死你了阿公」、「小粉紅在牆裡躲好吧」、「中國不能因為棒球上不了檯面就眼紅阿」、「足球比數7：0已經不是痛宰兩個字可以形容的了」、「阿公好嗆，愛了」、「邰智源我大哥！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中