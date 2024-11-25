小粉紅眼紅台灣奪冠酸棒球沒人看 邰智源霸氣開嗆：去玩你的7：0！

邰智源霸氣怒嗆小粉紅。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕台灣昨天（24日）在世界棒球12強賽最終戰以4：0完封強敵日本，勇奪冠軍，舉國上下皆歡騰，藝人邰智源也發文慶賀台灣隊驚人之旅。沒想到其貼文冒出一隻眼紅的小粉紅，留言酸「棒球的國際關注度又不高」，邰智源隨即霸氣回嗆，讓大批網友讚爆！

邰智源霸氣怒嗆小粉紅。（圖翻攝自邰智源臉書）

看到原先不被各界看好的台灣隊一路跌破大家眼鏡，闖入12強決賽，最後還拿下冠軍，邰智源今天（25日）在臉書發文開心表示，「台灣，沒有什麼辦不到的！恭喜我們的國家代表隊榮登棒球12強世界冠軍！感謝大家的努力，希望大家繼續關注棒球運動，支持職棒，一日球迷也會變成終身球迷的！Team Taiwan！台灣Number One！」

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貼文曝光後，不少球迷也紛紛留言跟著慶祝，不過卻有一名使用簡體字的網友疑似眼紅台灣再一次站上世界舞台，酸「棒球在國際的關注度並不高，很多國家並沒有在玩」。邰智源看到該留言後，隨即搬出中國國足今年9月在2026世足資格賽亞洲區外圍賽慘遭日本7：0完封，中國球迷大崩潰的慘劇回嗆：「關你屁事！你去玩你的7：0！」

網友們看到邰智源霸氣回應後讚爆，「怎麼能不愛阿公」、「邰邰太兇了，好喜歡」、「就是喜歡邰哥這麼派」、「愛死你了阿公」、「小粉紅在牆裡躲好吧」、「中國不能因為棒球上不了檯面就眼紅阿」、「足球比數7：0已經不是痛宰兩個字可以形容的了」、「阿公好嗆，愛了」、「邰智源我大哥！」

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