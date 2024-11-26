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娛樂 最新消息

（影）曾國城成金馬遺珠「隔天出事急送醫」 哀嘆：美麗心情都沒了

〔記者蕭方綺／台北報導〕曾國城、鍾欣凌、唐從聖和朱德剛今彩排李國修舞台劇《莎姆雷特》，其中曾國城以《小雁與吳愛麗》入圍金馬男配角，最後敗給《角頭—大橋頭》的施名帥，但他已走出金馬槓龜的失利心情，因他在典禮隔天打籃球，上籃時左邊膝蓋扭到，當晚趕緊到醫院看診，到今天彩排都還有點跛腳，比較擔心影響演出，直呼：「美麗的心情不見了。」

曾國城、鍾欣凌、唐從聖和朱德剛今彩排李國修舞台劇《莎姆雷特》。（記者胡舜翔攝）曾國城、鍾欣凌、唐從聖和朱德剛今彩排李國修舞台劇《莎姆雷特》。（記者胡舜翔攝）

曾國城、鍾欣凌、唐從聖和朱德剛今彩排李國修舞台劇《莎姆雷特》。（記者胡舜翔攝）曾國城、鍾欣凌、唐從聖和朱德剛今彩排李國修舞台劇《莎姆雷特》。（記者胡舜翔攝）

曾國城、鍾欣凌、唐從聖和朱德剛今彩排李國修舞台劇《莎姆雷特》。（記者胡舜翔攝）曾國城、鍾欣凌、唐從聖和朱德剛今彩排李國修舞台劇《莎姆雷特》。（記者胡舜翔攝）

而演員陣容只有唐從聖是新卡司，他苦笑說是10年以來最難的戲，不光是角色名就很難記，加上這是李國修當年劇本，李國修對台詞很刁鑽，不能漏掉任何一個字，整排現場合體更是笑點不斷。

曾國城、鍾欣凌、唐從聖和朱德剛今彩排李國修舞台劇《莎姆雷特》。（記者胡舜翔攝）曾國城、鍾欣凌、唐從聖和朱德剛今彩排李國修舞台劇《莎姆雷特》。（記者胡舜翔攝）

曾國城、鍾欣凌、唐從聖和朱德剛今彩排李國修舞台劇《莎姆雷特》。（記者胡舜翔攝）曾國城、鍾欣凌、唐從聖和朱德剛今彩排李國修舞台劇《莎姆雷特》。（記者胡舜翔攝）

曾國城表示對於這次經典版，屏風子弟兵再度合體，和這些老戲精老朋友一起同台演出非常過癮非常有信心，絕對會很震撼，「你能想像台上演員每一個小動作都是一個笑點，會讓人笑到停不下來，尤其是唐從聖，在排練的時候你光看他的背影就會覺得像看到國修老師一樣」，鍾欣凌提到《莎姆雷特》是自己進屏風的第一齣戲，事隔多年可以在舞台上再次和《莎姆雷特》相遇，真的非常幸福。

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