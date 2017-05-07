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（影音）女導演嗆好萊塢「羞恥」 影后揭性別不平等內幕

2017/05/07 14:24

導演妮琪卡羅（左）與潔西卡雀斯坦（右）都是好萊塢力挺女權的女性工作者。（翻攝自網路）〔記者吳琬婷／綜合報導〕《花木蘭》真人版電影未演先轟動，導演妮琪卡羅曾表示，美國迪士尼公司當表率、跳出來啟用女導演的決定，非常令人激賞，但日前在宣傳新片《園長夫人：動物園的奇蹟》時，她又再度砲轟，批判好萊塢男性霸權「非常令人感到羞恥」。

《園長夫人：動物園的奇蹟》講述潔西卡雀絲坦飾演的園長夫人，雖是一名平凡婦女，卻在困境中勇敢對抗強權，在二戰期間挺身而出保護猶太人，創下拯救300多人的感動奇蹟。如同當時社會小看女性的能力，導演也認為現今的好萊塢也充斥著男性霸權，導致身處在其中的女性無法發揮長才，怒喊「我們的性別不會決定我們的工作能力」。

潔西卡雀斯坦（右）在新片中飾演在困境中勇敢對抗強權的女性。（傳影提供）
曾獲得金球獎影后的潔西卡雀斯坦上月剛獲年度權威女性，她在宣傳《園長夫人》時讚嘆：「我從沒在劇組看過這麼多女性，可以和這麼多傑出的女性電影工作者共事非常光榮。」但更令人驚訝的是，即便拍片中的女性工作者比例已是創紀錄的新高，卻仍只佔了全體工作人員的20%。

潔西卡雀斯坦更坦言，曾經在其他上百人的劇組裡，只看過一、兩名女性工作人員，顯見好萊塢男性工作者霸權的狀況有多嚴重。這次新片《園長夫人》集結了不少優秀女性工作者，他們不僅貢獻了創意，也用更溫柔的女性視角重現這名「園長夫人」所創造的偉大奇蹟。該片將於5月19日在台上映。

《園長夫人：動物園的奇蹟》劇組的女性工作者比例創紀錄新高。（傳影提供）

相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

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