中國武林生事端 黃秋生開砲：地方落後人越野蠻

黃秋生對於近日中國發生的武林紛爭表示意見。（資料照，香港明報提供）〔娛樂頻道／綜合報導〕香港影帝黃秋生昨出席節目錄影，被問到中國綜合格鬥狂人徐曉冬日前擊敗太極拳師魏雷，還大言不慚想要挑戰各門派，黃秋生直言「地方越落後越多這樣的事！」還酸徐曉東「野蠻」，更笑說自己小時候也都找人上天台單挑。

徐曉冬擊敗太極拳師後，不少「武林中人」都紛紛向他下戰帖，就連「功夫皇帝」李連杰都拍攝影片要大家支持太極拳。私下也有習武的黃秋生表示：「這個（徐曉冬）厲害，能打！他向中國武術挑戰，我覺得很像以前50、60年代香港那樣，一個地方越是落後，越多這樣的事！老實說，落後的標誌是什麼？野蠻囉！不順眼就打你，不就是野蠻囉！」

李連杰拍攝影片要大家支持、關注太極拳。（翻攝YouTube）聽聞徐曉冬也批評李小龍，黃秋生說李小龍批過很多人，「李小龍小時候也是落後的年代，我小時候也都和人上天台單挑，看誰比較能打，這些不就是落後的標誌囉。」

至於李連杰力挺中國武林，黃秋生表示，功夫門派甚多，其中一個武林人士被打敗，並不代表整個門派甚至整個武林被打敗，更說真正的高手未必會出戰：「例如我，我這種高手就不會出去打。」港媒笑說他也是「葉問」（黃秋生在《葉問：終極一戰》演老年葉問），黃秋生笑說：「我是『莫問』，問都不要問我！」他也表示太極拳師魏雷與徐曉冬本身磅數條件差距很大：「一個傻的走出來，不代表整個中國武術不行了嘛！」