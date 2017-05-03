黃河火辣激吻莫允雯 從車內一路「喇」上床

黃河與莫允雯在《夢裡的一千道牆》裡，戀情進展快速。（好風光提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕黃河與莫允雯在台視、植劇場《夢裡的一千道牆》進展快速，一句「我不會讓你做噩夢，如果你睡覺時我可以陪你就好了」，打動莫允雯芳心，兩人更是從車內吻到車外，家門外再熱吻到床上，就連睡醒也要來個早安吻，高達6、7場吻戲，堪稱截至目前植劇場系列中，最閃的一對情侶，莫允雯笑說，兩人是相識多年朋友，私底下會一起聊畫，因此吻起來不尷尬。

黃河與莫允雯在《夢裡的一千道牆》裡，戀情進展快速。（好風光提供）

這一場兩人剛起床的吻戲，黃河與莫允雯討論起早安吻的吻法，是輕輕的一啄還是法式熱吻，當兩人選擇是情侶間的小輕吻時，沒想到導演王小棣卻跟他們說：「你們就真的只有這樣親一下而已喔！」黃河打趣說：「老師（王小棣）是個血脈噴張的人。」於是兩人調整吻法，黃河翻身熱吻莫允雯，吻完後還「喇」了起來，吻到讓王小棣在螢幕前，滿意點頭稱讚：「這場吻戲吻得很好。」

黃河在《夢裡的一千道牆》中，有與莫允雯組家庭的念頭。（好風光提供）

此外，由於莫允雯在戲中每晚入睡必做噩夢，黃河陪伴她入睡時，見莫允雯做噩夢，便摟著她輕聲說：「我在這。」短短三個字，安住了莫允雯不安又慌張的心。另外莫允雯夾在家庭、與工作間的兩難，情緒瀕臨崩潰臨界點，他抱著痛哭的莫允雯，安慰她是好姊姊，又對她說：「不怕不怕，妳很勇敢！」相當甜蜜。

黃河在劇中角色個性是一個活在自己世界，衣食無缺、無憂無慮卻猶豫不決、反覆不定的人，面對人生好不容易遇到自己心動的感情，卻也面臨被長輩安排好的相親。一邊是冒險的愛情、一邊是穩定的生活，導演王小棣藉由這個角色反映出真實人生中可能面臨的兩難，猶豫不決的啟光也將在愛和家人期盼中做出選擇。