清明節氣「洗磁場」！12生肖「黃金15天」轉身變強運

清明節氣到！12生肖淨化磁場、招財轉運全攻略。（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕今起迎來春季最具靈性的節氣「清明」，命理師揭示，這不僅是慎終追遠、祭祖懷德的時節，更是陽氣升發、淨化個人磁場的絕佳視窗！占星專家艾菲爾提醒，從清明節到4/19這段期間，有3個生肖穩操主場氣運，有2個生肖貴人運佳，有2個生肖喜迎「偏財」小確幸！

其次，對想要「翻身求強運」或「好上加好」的人來說，艾菲爾也針對每個生肖提出專屬淨化磁場、能量重整小撇步做為參考！

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➤鼠│舊事干擾，化愁迎新運！

屬鼠的朋友，清明期間你的思緒較為繁雜，容易受舊事困擾，運勢呈現「內耗後的復蘇」。

．能量重整小撇步：準備一個透明玻璃杯裝滿白開水，放入三片新鮮的綠葉（如薄荷或茉莉）。每天清晨起床後，用手指沾水輕點自己的額頭、雙肩與心口，想像這股清涼洗去了不安，隨後將杯子放在窗邊。

．4/19結式：清明節氣結束當天，將杯中剩餘的水倒入家中的盆栽中（象徵將壓力轉化為養分），並將葉片揉碎丟棄。

★➤牛│財運強，金庫穩紮穩打！

屬牛的人在清明節氣運穩健，是「厚積薄發」的關鍵期。你需要打破過於保守的慣性，為財運注入活水，讓長期的努力看到具體的回報。

．能量重整小撇步：準備一個乾淨的紅包袋，放入一枚金色或黃色的硬幣。到公園找一棵壯碩的大樹，將紅包袋握在掌心，雙手環抱樹幹一分鐘，感受大地的能量傳遞。之後將這枚硬幣隨身放在錢包內夾層。

．4/19結式：節氣結束後，將這枚硬幣拿去買一份你最喜歡的點心吃掉，紅包袋則直接撕碎丟棄，象徵財富流動並轉化為實質的享受。

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➤虎│須注意人際摩擦！

屬虎的朋友近期氣場較強，容易在人際上產生摩擦，運勢主軸在於「柔化」。你需要藉由自然的生命力來平衡內在火氣，化解職場或生活中的敵意。

．能量重整小撇步：準備一張空白的綠色紙張，寫下「和諧」二字。隨後到戶外撿拾一朵自然的落花，放在紙中央對折包起來。每天出門前隔著紙輕觸花朵，許下「人際順遂」的願望。

．4/19結式：節氣結束當天，將這份包裹埋入自家的花盆或大樹下的土中，象徵讓糾紛歸於塵土，轉化為未來的善緣。

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➤兔│找回身心平衡，修復元氣！

屬兔的人在清明期間運勢稍顯疲累，需要大量「木氣」來修補能量，是一個適合「內修」與找回身心平衡的時段，避免過度透支體力。

．能量重整小撇步：準備兩支咖啡色的線香（或香氛噴霧）。每天傍晚在窗邊對著天空，點燃後順時針繞行身邊三圈，默念「元氣回歸」。這能幫助你隔絕外界的負能量，保護你柔軟的心靈不受干擾。

．4/19結式：節氣結束後，換上一套全新的淺綠色衣物出門散步，並將剩餘的香灰或空的噴霧罐清理丟棄，象徵褪去舊皮，煥然一新。

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★➤龍│乘雷而起，事業運強！

身為清明節氣的主場者之一，屬龍的朋友運勢正處於「騰飛」邊緣。你需要一個儀式來點燃蓄勢待發的推動力，將你的專業魅力推向高峰。

．能量重整小撇步：準備一張黃色的正方形紙張，寫下你這兩周最想達成的一個工作目標。準備兩枚回紋針，將紙張對折後夾住兩端，象徵「鎖定勝局」。每天工作前，將這張紙放在電腦螢幕下方。

．4/19結式：節氣結束當天，將回紋針收回，並將紙張用力撕成碎片丟入垃圾桶，象徵目標已定，接下來只需全力衝刺。

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★➤蛇│直覺巔峰期，運勢清亮！

屬蛇的朋友，清明是你的「直覺巔峰期」，原本卡關的疑慮會迎刃而解，運勢趨向清亮。這是一個適合處理複雜問題或進行深度思考的時機。

．能量重整小撇步：準備一面隨身小鏡子。每天清晨對著鏡子用濕布擦拭三遍，象徵擦去靈魂的塵埃。對著鏡中的自己微笑三秒，感受那種「撥雲見日」的清爽，隨後將鏡子收進深色小布袋。

．4/19結式：節氣結束後，將這面鏡子在陽光下曝曬五分鐘，隨後如常使用。原本擦鏡子的布則直接丟掉，代表晦氣徹底消除。

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➤馬│精準出擊，才能突破瓶頸！

在本命年與清明的交織下，屬馬的人能量極大但也容易急躁，運勢主軸在於「精準出擊」。你需要學會控制這股力量，將其引導至正確的方向。

．能量重整小撇步：準備兩條紅色的絲線，象徵你的行動力。每天早晨將它們纏繞在右手腕上一分鐘，閉眼想像你正跨越一道高難度的欄杆。隨後將絲線取下，放在錢包裡隨身攜帶。

．4/19結式：節氣結束當天，用剪刀將紅絲線剪成數段後丟棄。這個動作代表你已經切斷了過去的束縛與瓶頸，接下來將勢如破竹。

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★➤羊│溫和進財，貴人運佳！

屬羊的朋友在清明期間人緣極佳，運勢展現為「潤物細無聲」的溫和進財。你需要邀請貴人氣場入駐，讓合作與人際關係帶來實質的財富驚喜。

．能量重整小撇步：準備三支黃色的鮮花（如黃玫瑰），插入透明玻璃瓶中。將花瓶放在客廳的東南方，每天為花換水時，對著花朵吹一口氣，象徵傳遞你的誠意與願望。

．4/19結式：節氣結束後，將凋謝的花朵小心裝袋，與舊的水一起處理掉。將玻璃瓶洗淨收好，代表你已承接了這波貴人能量，未來一月將有好消息。

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★➤猴│情報變現，新環境新財路！

屬猴的朋友在清明期間資訊敏銳度極高，運勢強項在於「跨界與連結」。適合從新環境、新朋友圈中尋找轉型的契機，財路就在遠方。

．能量重整小撇步：準備一張空白明信片，上面畫一個指向窗外的箭頭。找一個你從未去過的公園漫步十五分鐘。走完後，將明信片的一角撕下放在口袋，剩下的部分帶回家壓在電腦鍵盤下方。

．4/19結式：節氣結束當天，將口袋裡的一角與家中的明信片合在一起揉成團丟棄。這象徵你已向外界探出觸角並成功帶回了商機。

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➤雞│斷舍離，事業格局煥然一新！

屬雞的人在清明節氣特別適合進行「環境斷舍離」，運勢體現為「汰舊換新後的亮眼表現」。掃除堆積的雜物，會讓你的事業格局煥然一新。

．能量重整小撇步：準備一把舊的牙刷。選定辦公桌或書桌的一個角落用力刷洗三十秒，想像正在刷掉所有的黴運與小人。完成後，在那個角落放一張乾淨的白紙，上面放一個你最喜歡的文具。

．4/19結式：節氣結束後，將那把舊牙刷直接丟進大樓的公共垃圾桶（不要留在家中），白紙則拿去資源回收，代表所有的阻礙已隨風而去。

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➤狗│內心求安穩，守成避險為上！

屬狗的朋友在清明期間最需要守護的是「內心安穩」，運勢主軸在於「基石的加固」。適合調整生活節奏，守住現有的成果，避免不必要的冒險。

．能量重整小撇步：準備兩顆圓潤的小石頭（戶外撿拾即可）。洗淨後，每天回家時分別握在左右手，閉眼默念「我與大地同在」三遍，感受力量從掌心傳回身體，隨後將石頭放在玄關處。

4/19結式：節氣結束後，將這兩顆石頭帶回大自然中（公園或草地）歸還，並對著大地說聲謝謝。這代表你已建立起穩固的能量堡壘。

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★➤豬│放鬆即轉運，小確幸爆發！

屬豬的朋友，清明對你而言是「放鬆即轉運」的時刻，運勢在於享受生活中的每一分美好。當你不再強求時，意外的驚喜反而會主動上門。

．能量重整小撇步：準備一張彩色的貼紙或小紙片，寫上一個你近期的小願望（例如：吃到美食、心情愉悅）。將紙片貼在床頭或冰箱門上，每天對它笑一笑，不需要給自己壓力。

．4/19結式：節氣結束當天（4/19），將貼紙撕下揉碎丟掉。這個儀式核心在於「輕盈的意念」，當你不刻意強求時，天公與祖先的加持反而會更快速地降臨。

☆星座命理說法僅供參考☆

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