（影音）瓊瑤決裂繼子女 李翊君談長照「不想面對」

李翊君演唱會彩排。（記者潘少棠攝）

〔記者洪素津／台北報導〕李翊君為「翊·往·情·深2017演唱會」進練團室彩排，昔日同門師弟動力火車擔任演唱會嘉賓，今特地送上高級「護嗓枇杷膏」給李翊君保養喉嚨，而對於瓊瑤決裂平家三姊弟，李翊君表示這是人家家務事，外人不便評論，不過她認為這顯示出台灣長照問題，不管對病人或是家屬都是一個負擔。

動力火車站台送上枇杷膏幫李翊君（中）護喉嚨。（記者潘少棠攝）

瓊瑤因平鑫濤失智、大面積中風，代夫求個「尊嚴死」，為此決裂平家三姊弟，問及李翊君有無跟老公檢場討論往後照護，李翊君笑言「沒有討論也不想面對」，認為好好照顧自己才是最重要的；另外看見瓊瑤夫婦堅貞愛情，李翊君分享夫妻相處之道，認為女人要有自己的生活，千萬不要過度依賴；談及平鑫濤，李翊君則希望他能夠身體健康，也分享道平鑫濤智力退化後時常把撿場當成自己的弟弟。

李翊君演唱會再一個月後將盛大舉行，除動力火車擔任嘉賓外，也會把瓊瑤火紅連續劇歌曲串成組曲，讓大家好好回味一番，同時也向瓊瑤阿姨致敬。

昔日同門師姊弟李翊君（右）、動力火車再合作。 （記者潘少棠攝）