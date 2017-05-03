鹿晗黃子韜世紀大破冰？退EXO後公開互動

鹿晗（左）和黃子韜（右）都是韓團「EXO」的退隊成員。（合成圖，翻攝自鹿晗、黃子韜微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓偶像團體「EXO」2012年出道，如今雖然已紅遍全世界，但中間也曾經歷過3名中國籍成員吳亦凡、鹿晗和黃子韜陸續退團的低潮。而3人退團後儘管都回到中國發展，但由於從未公開互動，所以一直有3人不合的傳言。沒想到，昨日適逢黃子韜24歲的生日，鹿晗竟然率先破冰，在微博上祝黃生日快樂！

男團「EXO」原本成員有12人，如今3名中國籍成員鹿晗（左六）、吳亦凡（左一）和黃子韜（右一）都已經離開團體活動。（資料照，FOX娛樂台提供）

鹿晗昨日晚間在微博上放出一張黃子韜的眨眼自拍照，除了tag黃子韜的微博祝其生日快樂，還順便祝黃演唱會順利。此貼文一出，立刻引起大批粉絲震驚與雀躍，紛紛留言說「我的天哪」、「哇塞！我以為我眼花了」，還有許多網軍也一同附和稱以為自己看錯。

更驚人的是，黃子韜本人不僅也現身貼文底下留言，還稱「我的鹿哥啊！我愛你」，並回祝福鹿晗的新戲《擇天記》收視長虹。而黃子韜一回覆，更讓一票死忠粉絲大呼感動，直呼「兄弟之情永在」，而這也讓許多人猜測說不定「EXO」的12名成員私底下都還有聯絡。

鹿晗日前在微博上祝黃子韜生日快樂。（翻攝自鹿晗微博）