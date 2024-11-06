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娛樂 最新消息

徐若瑄去年才爆婚變 驚傳罹患甲狀腺癌

徐若瑄上個月22日亮麗出席電影《乒乓男孩》首映會。（資料照，記者潘少棠攝）徐若瑄上個月22日亮麗出席電影《乒乓男孩》首映會。（資料照，記者潘少棠攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星徐若瑄去年12月才發聲明與前夫、新加坡馬可波羅海業集團主席李雲峰結束9年婚姻，最近忙著宣傳熱血國片《乒乓男孩》，上個月22日還亮麗出席首映會，身為演員的她不但勤跑電影映後座談，更力邀好友包場支持，沒想到卻驚傳她獨自忍受罹癌痛楚。

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今（6）日一早爆出每年固定健檢的徐若瑄，年初經檢查發現自己罹患甲狀腺癌，好友私下透露，當時徐若瑄一度無法接受哭喊：「怎麼會是我？」隨後在親友鼓勵下勇敢面對，在隔天住院火速接受治療。

據了解，徐若瑄罹患的甲狀腺癌長在喉嚨內零期癌，她因立刻住院配合醫療人員治療，目前已恢復健康。

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醫療人士透露，目前約有十分之一的民眾有甲狀腺腫瘤，其中以女性居多，甲狀腺癌則占甲狀腺腫瘤病患的不到5％。

今年49歲徐若瑄1990年參加華視綜藝節目《TV新秀爭霸站》才藝美少女選拔獲第1名，之後以少女團體「少女隊」出道，在拍攝電影《72小時莎到你》結識前夫李雲峰，2人在2014年2月5日結婚，隔年在新加坡生下兒子Dalton，2016年李雲峰陷入破產危機，徐若瑄積極復出，卻在去年12月10日由徐若瑄對外宣布2人簽字離婚。

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