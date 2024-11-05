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娛樂 電影

《搭錯車》製片 資深導演朱鳳崗驚傳過世 為還巨債曾當保全

資深導演朱鳳崗驚傳過世，享壽78歲。（翻攝自臉書）資深導演朱鳳崗驚傳過世，享壽78歲。（翻攝自臉書）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕在影視圈相當資深的朱鳳崗，曾任孫越封金馬影帝之作《搭錯車》、導演吳宇森經典作《英雄本色》的製片，並執導過電影《亮不亮沒關係》、電視劇《婆媳過招七十回》及《初戀30年》等作品，他也是報紙的專欄影評人，2017年還著手打造作品《爸爸媽媽靠邊站》（後改名《卡卡囌卡卡衝》）。今（5）傳出於10月28日因心肌梗塞病逝，享壽78歲。

朱鳳崗曾任孫越封金馬影帝之作《搭錯車》、導演吳宇森經典作《英雄本色》的製片。（翻攝自臉書）朱鳳崗曾任孫越封金馬影帝之作《搭錯車》、導演吳宇森經典作《英雄本色》的製片。（翻攝自臉書）

根據《壹蘋新聞網》報導，製作人謝明宏證實朱鳳崗死訊，並表示朱鳳崗家人低調，並未設置靈堂，將於11月7日假台北市懷愛館至愛一廳舉辦極簡追思會，當天也將於陽明山進行花葬。

朱鳳崗生前為遺作《卡卡囌卡卡衝》奔波，原本健康狀況不錯的他，因經歷一段輿論風波後，健康逐漸走下坡。《卡卡囌卡卡衝》製作費1400多萬元另外還有上映、試映、首映等所有開銷，讓朱鳳崗揹上2000萬巨額債務。

朱鳳崗年輕照。（翻攝自臉書）朱鳳崗年輕照。（翻攝自臉書）

為了清償債務，朱鳳崗努力工作，曾經做過大夜班保全，過世前仍為《卡卡囌卡卡衝》工作不懈，因為他想將電影送至中國，無奈剪輯才弄到一半，版權亦尚未售出，只能熬夜工作，死前仍念念不忘，令人尤感哀戚。

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