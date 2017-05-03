（專訪／影音）孔劉親口認證是孔子後代！與她的關係是...

孔劉受訪時親口證實自己的確是孔子的後代。（記者王文麟攝）〔記者陳立妍／專訪〕37歲的韓星孔劉在「男神推手」金恩淑編劇的打造下，以新劇《鬼怪》風靡全亞洲，甚至還被媒體起底是「至聖先師」孔子的第79代世孫，身世驚人。日前他首度來台會粉絲，接受本報專訪時親口證實自己的確是孔子的後人，幽默表示：「我的父母應該不可能跟我說謊。」對於身為學者的後代感到很自豪。

孔劉的祖先曲阜孔氏，自稱為孔子54代世孫孔紹的後代，是《孔子世家譜》所收錄的唯一海外支派。而曾和孔劉共演韓劇《餅乾老師星星糖》的孔曉振，則是孔子的第81代後人，在輩分上身為孔子第79代世孫的孔劉，算起來還是孔曉振的祖父輩。

孔劉（右）和同為孔子後人的孔曉振在韓劇《餅乾老師星星糖》上演師生戀，私下比起親戚關係更像是好友。（翻攝自網路）孔劉也透露，與其說和孔曉振是親戚關係，兩人反而更像是同姓的同事或朋友，除了同公司且年紀相當，對方更是第一個從異性演員成為好友的人，並自爆酸然先前各自很忙，但來台之前常跟孔曉振見面。聊到與孔曉振平日的相處，孔劉說：「真的是很好的朋友，無論在演技上或是私下，她都是給予我幫助及安慰的人。」

孔劉專訪：