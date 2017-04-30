湯姆哈迪街頭擒賊義舉大翻盤？女工程師嗆：人是我抓的

湯姆哈迪（中）上周被爆在倫敦街頭英勇擒拿到偷車的青少年嫌犯，不過現在整起案件卻出現了大逆轉。（翻攝自Collider）

〔記者陳昱均／綜合報導〕英國男星湯姆哈迪過去在《黑暗騎士：黎明昇起》、《瘋狂麥斯：憤怒道》、《神鬼獵人》等片中，都以「銀幕硬漢」的形象示人，而他日前在現實生活中也真的化身超級英雄，上周在倫敦里奇蒙（Richmond）街頭穿過好幾條街，協助警方英勇捉拿偷車賊，目擊民眾甚至大讚：「好像動作片場面」，義舉也被網友讚翻。只不過，現在案情卻出現大逆轉，一名女性最近出面表示賊根本不是湯姆哈迪抓到的，真正捉拿到偷車賊的是自己，再度引發熱議。

湯姆哈迪因為義勇擒賊的事蹟被網友讚翻。（翻攝自太陽報）

根據《每日郵報》報導，一名35歲的女工程師卡莉霍德（Carly Holder）對於「湯姆哈迪英勇擒賊」的這個故事相當不以為然，甚至放話：「是我追到那個偷車的男孩並把他抓回現場的」，透露自己當時正與伴侶在事發現場附近的餐廳喝飲料當中，在發現2名青少年騎著偷來的摩托車闖了紅燈、還失控撞上一旁的一台奧迪後，一人腿部受了傷，而令一人則馬上棄車逃亡，而她想都沒想，一邊大喊：「停下來」、一邊往前衝去抓人，直到雙方跑了100多公尺後，卡莉霍德抓到了該名年輕罪犯的領子，在對方不斷掙扎之下，仍將其帶回現場交由警方處理。

35歲女工程師卡莉霍德澄清當時追拿到偷車賊的其實是自己，而非湯姆哈迪。（翻攝自每日郵報）

卡莉霍德對此表示：「現場根本沒有人看到湯姆哈迪，是我追拿到嫌犯的，警方事後甚至還跟我交談，也對我表達了謝意。」根據卡莉霍德的說法，警方事後向她詢問了姓名與連絡方式等資料，告訴她之後警方會正式向她表達謝意，不過自那時起就再也沒有被有關當局聯絡，更放話：「湯姆哈迪應該出面澄清這件事，承認真正抓到嫌犯的人是我而不是他，畢竟他如果因此成為下一個詹姆斯龐德的話，就真的還蠻令人煩躁的」，同時強調：「說出來並不是想得到外界的讚美，只是希望湯姆哈迪出來承認不是自己罷了。」

雖然在先前的報導中，警方也沒透露協助追拿嫌犯者的真實身分，僅稱「是個名人」，不過針對卡莉霍德的說法，湯姆哈迪的公司目前都還未正面做出回應，事實真相究竟為何，讓人真的十分好奇。