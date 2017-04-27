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和張杰10年婚姻破局？ 謝娜：早把結婚證燒了

2017/04/27 18:03

謝娜和張杰結婚10年，近日卻爆出婚變傳聞。（翻攝自新浪娛樂）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國演藝圈銀色夫妻張杰和謝娜結婚10年，感情一路相當穩定，不料日前被發現謝娜突然刪除微博上和老公的恩愛貼文，遭爆婚姻破局。不過近日有網友翻出謝娜過去在中國節目《拜託了衣櫥》時談論婚姻時，坦言「早就把結婚證書燒了」，嚇壞在場所有人。

謝娜曾在節目中坦言把結婚證燒了，霸氣表示絕不和張杰離婚。（翻攝自YouTube）

謝娜在1月播出的《拜託了衣櫥》中，邀來來賓蔡康永犀利對談，聊到婚姻話題時，蔡康永先問謝娜「張杰能不能納二房？」謝娜立刻直喊不行，讓蔡康永笑回「那只能先跟你離婚了」，不料聽到離婚二字，謝娜語出驚人表示「我把結婚證都燒掉了」，更霸氣回應「補辦我也不會出現，就補辦不了」，堅定表示絕不會和張杰離婚。

謝娜和張杰的婚變傳聞鬧得沸沸揚揚，連中國第一狗仔都發聲「可能出事情了」，讓粉絲好擔心。事後，謝娜也在微博霸氣護愛「請不要打著愛的名義，造謠和干涉我們的私生活，攻擊我可以，但絕不允許牽扯家人！」不過她也透露，以後不會再公開分享和感情有關的事，引發外界聯想可能和謝娜牽手何炅合唱，卻遭網友狠批一事有關。

謝娜日前和何炅在《快樂大本營》牽手合唱，卻引來網友批評。（翻攝自快樂大本營微博）

（影片擷取自YouTube，如遭移除敬請見諒）

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