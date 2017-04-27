小S口出狂言你信嗎 「1年不攻擊林志玲否則捐百萬」
2017/04/27 14:08
小S（左）和林志玲合作演出蔡康永執導的電影《吃吃的愛》，在記者會上瘋狂互扯對方衣服。（翻攝自微博）〔娛樂頻道／綜合報導〕「主持天后」小S和「第一名模」林志玲這對冤家，攜手合作演出蔡康永執導的電影《吃吃的愛》，2人從戲內吵到戲外，逮到機會就互鬥、整對方，把觀眾逗得樂不可支，不過近日小S竟口出狂言，在節目中宣示：「未來1年不再攻擊林志玲，否則就要捐出百萬給慈善團體。」
小S和林志玲私底下感情超好，因此在節目上總肆無忌憚狂酸林志玲。（翻攝自YouTube）《中央社》報導，知名製作人詹仁雄近日在台北舉辦的論壇中預告，小S主持的節目《姊姊好餓》將開創新單元，小S將會和女來賓PK做菜，比賽誰能夠吸引男來賓青睞，而林志玲將會是受邀來賓之一，詹仁雄說透露小S將會在節目中宣示：「1年不攻擊林志玲，否則就要立刻捐百萬。」不過，雖然表面上雙姝不斷較勁、吵架，其實私底下感情很好。
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