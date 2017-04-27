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谷阿莫「二次創作」版權爭議 美商為何沒回應？

2017/04/27 07:34

谷阿莫侵權影片不只獨立片商，美商電影更是大宗。（翻攝YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅谷阿莫的「二次創作」影片引發版權爭議，遭KKTV及片商「又水整合」提告侵權，有人爽喊：「時候終於到了！」但也有人幫腔認為片商大驚小怪，造成谷粉與反谷人士論戰。不過谷阿默上傳「創作」的影片中，除了提告片商之影片，也有不少美商發行的熱門院線，也讓不少網友好奇，「美商為何沒回應？」

其實各大媒體這兩天因為「谷案」詢問不少片商及藝人、導演意見，但美商給予的答案大多是「不回應」，被認為間接讓谷阿莫有坐大機會，有人甚至認為美商應該加入提告行列。不過有網友分析，美商並非懶得理谷阿莫的「X分鐘看完電影」，而是片商心裡苦，但是片商不說。

美商對此事件若要做出回應，需經過國外同意，提告也是要經由美方提告。以去年暑假在彰化發生《海底總動員2：多莉去哪兒》的直播事件為例，一名26歲女子在看電影時直接拿出手機做直播，也是由美國片商跨海追究。這些美商的台灣分公司並非不回應對「谷案」看法，而是無法代表公司做直接的回應。

而撇開美商「不回應」的反應，谷阿莫於新聞事件爆發當天，立刻製作了「我被警方搜查之著作權合理使用原則在網路上的適用」之影片，上線兩天的點擊率已破百萬，儘管內容充滿爭議，還有開到爆表的美肌讓人看了不舒服，但此事件確實把谷阿莫影片炒得更熱，事件本身爭議性就讓他點閱賺不停，難怪他毫不在乎，頻道被鎖影片被下架再開新的就好，更何況還有更多網友追捧他、模仿他，才會有此惡性循環。

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