62歲豆豆先生喊話不退休！想再拍一部老年版電影

「豆豆先生」羅溫阿特金森透露還想再拍一部「老年版」的新《豆豆先生》電影。（翻攝自Pinterest）

〔記者陳昱均／綜合報導〕英國知名喜劇演員羅溫阿特金森（Rowan Atkinson）因在90年代演出電視喜劇節目《豆豆秀》中，少言寡語、常常通過肢體幽默及「奇妙」行動引人發笑的主角「豆豆先生」，成功走紅全世界，不只讓他以「豆豆先生」的身份出現在2012年夏季奧林匹克運動會開幕典禮當中，也擁有衍生同名動畫及2部劇場版電影，廣受大小朋友的歡迎。而距離《豆豆秀》開播已經過了27年之後，羅溫阿特金森現在也已經62歲，卻還對繼續演出「豆豆先生」一角十分感興趣，自爆還想再拍攝一部「老年版」的新《豆豆先生》電影！

羅溫阿特金森當年因在喜劇節目《豆豆秀》中飾演逗趣幽默的「豆豆先生」，成功走紅全世界。（翻攝自imgflip.com）

最近在接受《Daily Star》訪問時，羅溫阿特金森就表示：「如果我們能看到豆豆先生變老之後會發生些什麼、會拍出怎樣的喜劇來，會是相當有趣的一件事！演出老人（豆豆先生）的角色可能相當爆笑。」即使現在年事已高，羅溫阿特金森也透露沒有想從豆豆先生、或是任何一個角色中「退休」的念頭，說道：「我絕對不會跟任何角色說再見，我認為自己還能繼續演豆豆先生下去，只不過要把一些演出的重點轉換一下而已。」

羅溫阿特金森現在已經62歲，但是喊話不會從任何角色裡「退休」，甚至想繼續演出新的《豆豆先生》電影。（翻攝自The Movie Network）

除了豆豆先生有望重返大螢幕外，羅溫阿特金森過去主演的另一個英國歷史情境喜劇《黑爵士》（Blackadder），似乎也有望續拍新版內容，因為在劇中飾演黑爵士跟班「鮑德里克」（Baldrick）的男星托尼羅賓遜（Tony Robinson）最近就透露：「我認為《黑爵士》的新系列內容已經在日程上了，我最近也已經跟劇組討論過這件事」，也表示雖然因為看過原版的人們會對其留下深刻印象，而導致之後要再接續演出的話會讓標準拉得很高，不過依然會努力去做到最好，達成觀眾期望。

羅溫阿特金森過去主演的另一個英國歷史情境喜劇《黑爵士》，之後似乎也有望續拍新版內容。（翻攝自BBC）