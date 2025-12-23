自由電子報
娛樂 最新消息

女星直擊！黑衣怪男上車大喊「要找張文」 民眾嚇壞

警方昨在北捷台北車站內外嚴密巡查，加強戒備。（記者羅沛德攝）警方昨在北捷台北車站內外嚴密巡查，加強戒備。（記者羅沛德攝）

〔即時新聞／綜合報導〕27歲通緝犯張文19日犯下震驚全國的隨機殺人案，搞得人心惶惶。女星葉欣眉本週一（22日）晚間突然在社群透露，她在案發地點之一的北車搭捷運時，遇到一名詭異男子嚷嚷著說「要找張文」，嚇壞在場民眾。

葉欣眉22日晚上在臉書發文，「傍晚七點多在台北車站搭捷運，旁邊一名男子大動作超車擠進車廂，邊打量他的穿著，全身黑衣黑褲、黑手套，外面罩著黑大衣，童山濯濯戴著耳罩式耳機，心想這個人真沒禮貌。隨即他突然大喊『他X的，怎樣！』，我看他拿著手機，螢幕正在跟人家視訊，雖不是對我罵，但也有了警覺性。」

「接著他又講了『我就是要來找張文，沒看到張文，X！他到底在哪裡？』，這一番話出口，車廂內的空氣瞬間凝結，大家都默默從他身邊退開。黑衣男時不時罵髒話加雙手揮舞著，氣憤情緒不曾間斷過，到善導寺站多數人趕緊下車。我拉著朋友緩緩往隔壁車廂方向移動，眼睛一面注意黑衣男子，一面尋找對講機。」

女星葉欣眉。（翻攝臉書「葉欣眉」）女星葉欣眉。（翻攝臉書「葉欣眉」）

葉欣眉繼續說道：「此時一位長輩大叔從善導寺站上來，開心地往黑衣男眼前的博愛座坐下，還客氣地問不遠處的大姊要不要坐，大姐連忙揮手說不用了謝謝，我真的很想叫那位大叔不要坐那裡！正要偷按對講機的同時，忠孝新生站隨即上來一位高大保全加便衣工作人員，毫不猶豫地站在黑衣男子兩側以防他暴走，車廂的氛圍這才緩和下來。黑衣男持續揮舞練功，只是音量降低很多，而我也在有保全的護送中，順利抵達了目的地。」

最後她表示，「再次感謝保全的及時救援。下車後跟友人討論，我很怕是模仿效應，他倒覺得黑衣男是要來找張文決鬥，替天行道的。無論如何，還是希望大家在外能隨時提高警覺，多抬頭注視周遭環境，保護自己也保護身邊重要的人。」

點圖放大header
點圖放大body

