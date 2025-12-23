主播妻帶兒用餐遇不友善店家 廖科溢首發聲

廖科溢（左）和秦綾謙育有愛子猛寶。（翻攝自臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕TVBS新聞台主播秦綾謙與節目主持人廖科溢育有愛子猛寶，日前她獨自帶小孩外出用餐卻覺得很憋屈，透露兒子個性穩定帶他出門也謹慎小心，「還是碰到了很不友善的店家，那種裝禮貌卻句句帶刺的態度真是驚呆我了。」

廖科溢22日在臉書首發聲，他說：「孩童之於世界，本就仍在學習與摸索之中。他們尚未熟稔大人的節奏，也不懂社會默契的分寸。哭笑奔跑，皆非故意驚擾，而是生命初始的自然呼吸。若只以效率、秩序、安靜為尺，丈量一切用餐空間，童年便容易被排擠在門外。」

然而轉念一想，廖科溢以站在店員的位置，日復一日的勞動，長時的站立與應對，早已耗去耐心與溫柔，他表示：「或許那一刻的冷淡，並非針對孩子，而是生活重負下的無聲嘆息。餐廳亦非育嬰室，營業的現實、客人的期待、老闆的要求，層層交疊，壓在一雙雙忙碌的手上。」

廖科溢以身為家長，坦言學著在心中留一塊緩衝之地，「一方面提醒自己，孩子的行為仍需引導與陪伴，不該任其越界；另一方面，也盼望公共空間能多留一分包容，讓童聲不必總被視為干擾，而是城市呼吸的一部分。」

一餐飯，廖科溢表示未必盡如人意，卻成了一次提醒，「理解從來不是單向的要求，若能彼此多退一步，多一分體諒，或許孩子學到的，不只是餐桌禮儀，更是 大人如何在不完美的世界裡，溫柔以待。」身為父母，廖科溢表示和秦綾謙都仍在學習。

