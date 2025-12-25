自由電子報
娛樂 最新消息

孫燕姿宣布台北明年見 時機點曝光攻上大巨蛋

華語天后孫燕姿。（MAKE / MUSIC提供）華語天后孫燕姿。（MAKE / MUSIC提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕華語天后孫燕姿「就在日落以後」巡迴演唱會今年完成了18場，她在最後一站驚喜預告：「我們明年見。」背景音樂更播放重新編曲配唱的《接下來》，台下歌迷們欣喜若狂，為2026年埋下令人期待的伏筆。經紀公司今天正式宣布明年上半年的巡演計畫，孫燕姿確定會在台北開唱，有望站上台北大巨蛋。

孫燕姿今年的巡演落幕，她將與家人共度耶誕和新年佳節，再度全心投入準備新年度的巡演。天后在巡演幕後花絮感性分享：「在看日曆的時候想說，怎麼那麼快就到了今年的最後一場，其實從新加坡開始到南京，會覺得那個氛圍是非常不一樣的，一開始是從概念，接著一路的籌備，歌要落在什麼點，每個段落要怎麼開始、怎麼結束，下一個橋段為什麼要這樣做，講的話、每一個環節，甚至每一站，都會有一些改變的東西。」

孫燕姿宣布明年在台北開唱。（MAKE / MUSIC提供）孫燕姿宣布明年在台北開唱。（MAKE / MUSIC提供）

在這段巡演期間，孫燕姿坦言有時候很崩潰，會覺得有數不盡的東西在空氣中，所幸她特別感覺到自己的團隊很強大，每個人都抓緊要負責的東西，更幽默描述：「我講的東西他們已經很習慣了，當我說隨便講，就是一定要記下來。」團隊也表示，從2019年就開始準備巡演，好不容易今年起跑，而每次孫燕姿的「天馬行空」，呈現出來時都是最好看的。

