《玩命8》全球狂吸270億 監製曝完結篇是...
2017/04/25 07:19
《玩命關頭8》票房在美國和台灣都蟬聯雙周票房冠軍。（UIP提供）
〔記者吳琬婷／綜合報導〕好萊塢強片續集《玩命關頭8》全球上映第2周，美國和台灣都蟬聯雙周票房冠軍，目前全台票房已累積4.9億新台幣，全球票房更狂吸9億美金（約273億新台幣），開出票房紅盤。之前馮迪索曾透露，《玩命》系列將在2021年的第10集劃下句點，但監製尼爾摩里茲日前受訪時，對此卻給出了不一樣的答案。
《玩命關頭》自2001年推出首集掀起熱潮後，每次推出續集都會刷出票房新紀錄，馮迪索在《玩命7》上映後曾透露，會用20年來完成《玩命》系列，預計將再推出完結3部曲，分別是今年的《玩命8》，還有預計在2019年推出的《玩命9》、2021年推出最終篇《玩命10》。
不過，監製尼爾摩里茲近來受訪時，並未將話說死，「我們確定會完結這個系列，但中間還有很多細節未定。」他也透露，接下來的劇本都還沒正式定案，只要出現好的點子和故事，就會立刻著手進行。雖然對於何時完結語帶保留，但尼爾摩里茲也肯定表示：「接下來還會再製作2部電影」。
《玩命關頭8》票房在美國和台灣都蟬聯雙周票房冠軍。（UIP提供）
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