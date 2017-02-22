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張小燕辭電台董座 張曼娟感性發文

2017/02/22 12:00

張曼娟（左）發表對張小燕（右）多年來的感謝。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕演藝圈老大姐張小燕，近日坦承年前已辭去飛碟電台董事長職務，飛碟電台也因此爆出營運危機，張小燕表示應該要給年輕人機會，並非電台營運不佳，知名作家張曼娟得知消息後，發文感嘆張小燕這些年來做許多事都不容易，也相當感激她對自己的照顧。

張曼娟昨在臉書PO出過去與張小燕、張清芳的合照，並對張小燕辭去電台董事一職發表感慨：「說她卸下廣播重任；說她的新節目即將開播，又說她是『不簡單』、『不容易』的，其實許多年來她做的事哪件是容易的？」，她表示至今受到張小燕照顧的人難以計算，而自己很幸運的是其中一個，讓她無時不刻充滿對張小燕的感謝，最後感性的說：「我知道她又邁著步子向前走去了，而我只希望她常常能有照片中這樣的笑容，美麗而喜悅的笑容。」

張曼娟臉書全文。（翻攝自臉書）

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