太妍V領小露酥胸! 魅惑紅唇超誘人

太妍是不少人心目中的完美女神。(翻攝自太妍Instagram)

〔娛樂頻道/綜合報導〕南韓夯團「少女時代」中的隊長太妍,外型清新甜美充滿仙氣,是不少粉絲心目中的女神,她近日將推出首張個人專輯,今率先曝光首波主打歌《I Got Love》的預告,迷幻的造型讓人耳目一新。

太妍在新歌預告中展現酷勁風格。(擷取自YouTube)

太妍在新歌《I Got Love》的預告中,跳脫以往金髮俏皮可愛的模樣,染著一頭深黑髮造型,畫上灰藍煙燻眼妝、性感大紅唇,放電指數百分百,搭配的蕾絲V領低胸上衣,也讓她展露十足的女人味,《I Got Love》明天也將推出第二波預告,18日則會推出《I Got Love》完整版MV,讓不少粉絲都相當興奮。

太妍性感的裝扮讓粉絲相當驚喜。(擷取自YouTube)