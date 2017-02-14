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情人節瘋追劇 鄭嘉琳分析12星座看劇口味

2017/02/14 07:11

星座專家鄭嘉琳分析，金牛男、天蠍男與水瓶女愛動腦，約他們看劇最好找懸疑類型戲劇，代表戲劇《VOICE》。（愛奇藝台灣站提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕情人節將至，懶得出門的情侶，在家追劇成了另一種選擇，愛奇藝台灣站此次特地請到星座專家鄭嘉琳，為大家分析12星座男女最喜歡的追劇類型。

根據鄭嘉琳分析，金牛男、天蠍男與水瓶女愛動腦，約他們看劇最好找懸疑類型戲劇，不要一下子猜到劇情的片，才會引起他們的興趣，代表戲劇《VOICE》、《信號》；如果另一半是獅子女或雙魚女，可得委屈點陪她看帥哥偶像劇，獅子愛高富帥，代表戲劇如《我的極品男友》；雙魚則希望擺脫現實，代表戲劇為《藍色海洋的傳說》、《太陽的後裔》；天蠍女看起來理性卻嚮往灰姑娘式的浪漫愛情，代表戲劇《灰姑娘與四騎士》；射手座的男女因生性大膽，都喜歡驚悚的戲劇類型，代表戲劇《天黑請閉眼》；天秤女喜歡別人推薦或現下流行的，陪她們看當紅的《鬼怪》最合適。

星座專家鄭嘉琳分析，射手座的男女因生性大膽，都喜歡驚悚的戲劇類型，代表戲劇《天黑請閉眼》。（愛奇藝台灣站提供）

星座專家鄭嘉琳分析，射手座的男女因生性大膽，都喜歡驚悚的戲劇類型，代表戲劇《藍色海洋的傳說》。（愛奇藝台灣站提供）

星座專家鄭嘉琳分析，牡羊座個性大剌剌比較喜歡有美女的劇情出現，代表戲劇《三生三世十里桃花》。（愛奇藝台灣站提供）

星座專家鄭嘉琳分析，天蠍、魔羯、牡羊最愛十項全能的另一半，代表人物《荼蘼》中飾演鄭如薇的楊丞琳。（愛奇藝台灣站提供）

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