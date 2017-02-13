生前未獲葛萊美肯定 大衛鮑伊逝世一年後威奪4獎！

已經過世一年的英國傳奇搖滾歌手大衛鮑伊，在今天的葛萊美頒獎典禮上憑藉生前最後一張專輯《黯黑秘星》威奪4獎。（翻攝自Consequence of Sound）

〔記者陳昱均／綜合報導〕英國傳奇搖滾歌手大衛鮑伊，在去年的1月8日發表最新專輯《黯黑秘星》（Blackstar），沒想到短短2天後就不敵癌症病魔逝世，享壽69歲，讓全世界樂迷震驚難過不已；而生前從未獲得葛萊美音樂獎項肯定的他，則在死後一年的本屆葛萊美上威奪4獎，肯定他對音樂圈的巨大影響。

大衛鮑伊過去在音樂圈影響力十分強大，卻從未獲得葛萊美音樂類型獎項的肯定。（翻攝自網路）

大衛鮑伊雖然曾在1985年拿過葛萊美的最佳短篇音樂錄影帶獎，也在2006年榮獲葛萊美終身成就獎，但是在個人的音樂類獎項部份則是依然掛零；不過在今天舉辦的第59屆葛萊美獎上，他就以生前最後一張專輯《黯黑秘星》一舉拿下包含最佳專輯包裝、最佳非古典專輯策劃、最佳搖滾歌手及最佳另類音樂專輯獎等4獎，對此，多次獲得葛萊美獎肯定的錄音師喬拉波塔（Joe LaPorta）就表示：「他值得這一切，畢竟真的都過了這麼久才讓他終於獲得肯定。」

葛萊美獎今天以4個獎項肯定大衛鮑伊過去對音樂界所做出的貢獻。（美聯社）