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《猩球崛起》導演有望接棒小班 執導新《蝙蝠俠》電影

2017/02/11 11:00

《猩球崛起：黎明的進擊》導演馬特里夫斯（左）有望接棒小班成為新《蝙蝠俠》電影的導演。（合成圖，翻攝自Variety、華納提供）

〔記者陳昱均／綜合報導〕在DC擴展宇宙中，成為最新「蝙蝠俠」扮演者的「小班」班艾佛列克，除了演出之外，也將自導自演新的《蝙蝠俠》獨立電影，但先前卻傳出他在與片商華納兄弟影業討論過後，認為自己可能無法同時兼顧演出與執導這2份都需要投入高度心力的工作，決定正式退出《蝙蝠俠》的導演位置，僅負責演出以及掛名監製，震驚各界。而在這近2周的時間內，粉絲們就不斷猜測以及推薦各種適合來導《蝙蝠俠》的人選，而最後出線的人選，很可能就是執導《猩球崛起》系列電影受到矚目的馬特里夫斯（Matt Reeves）！

小班認為演出及導演這部新蝙蝠俠電影都需要投入大量心力，因此認為自己只能選擇專心做一個而無法兩樣都兼顧，才會決定卸下導演職責。（翻攝自Variety）

根據《Variety》報導，馬特里夫斯目前已經處於是否正式接棒小班《蝙蝠俠》導演棒的前期討論當中，當時他原本就是有望接手執導的熱門導演人選之一，不過是直到最近他才正式與片商方面進行了接觸與討論，目前雙方仍未做出任何定論來。而馬特里夫斯會成為適任人選之一的理由，就是他當年成功從魯柏華爾特（Rupert Wyatt）手中，把《猩球崛起》接手過來續拍，2014年的續集《猩球崛起：黎明的進擊》廣獲好評，最新的第3集《猩球崛起：終極決戰》也預計將在今年正式上映，目前該片已經在後製期當中，因此若他真的接手《蝙蝠俠》，時間上至少不是個問題，就只看最後《蝙蝠俠》什麼時候會確定開拍了。

馬特里夫斯過去就曾成功從魯柏華爾特手中，把《猩球崛起》接手過來續拍，2014年的續集《猩球崛起：黎明的進擊》廣獲好評，因此是十分適任接棒執導《蝙蝠俠》電影的導演之一。（翻攝自Grantland）

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