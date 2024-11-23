金馬61》完整得獎名單 新科金馬影帝張志勇、影后鍾雪瑩都身障

金馬最佳男配角施名帥（左）、最佳女配角楊貴媚。（新聞攝影組攝）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕第61屆金馬獎於11月23日假臺北流行音樂中心盛大舉行，本屆報名數量共718部影片，創下歷年新高，其中包括99部劇情長片、還有403部短片。今年在眾多優秀作品中，施名帥以《角頭—大橋頭》擊敗強進對手，抱回最佳男配角獎；楊貴媚則以紮實演技在最佳女配角當中殺出血路。

阿部寬以頒獎嘉賓身分來台。（新聞攝影組攝）

今年的金馬影帝由來自中國的張志勇獲得，張志勇小時候因對雷管產生好奇心，以刀子劈砍，造成爆炸，更讓他成為身障者；最佳女主角則由來自香港的聽障女孩鍾雪瑩，她在《看我今天怎麼說當中》巧妙細膩演繹角色，獲得評審青睞。最大獎最佳影片則由敘述疫情期間人們生活影響的《一部未完成的電影》獲得，展現出本屆的國際觀。

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【第61屆金馬獎入圍名單】

最佳音效

★黃年永，陳奕伶，澎葉生／由島至島

★杜篤之，杜則剛／默視錄

★簡豐書，湯湘竹，陳家俐／鬼才之道

★鄧學麟，關惠心／看我今天怎麼說

★高偉晏，林廷琍，陳灉／白衣蒼狗

最佳剪輯

★Anna Magdalena SCHLENKER／曦曦

★張叔平，黎冠東／從今以後

★林欣民／小雁與吳愛麗

★田佳茗／一部未完成的電影

★陳合平／漂亮朋友

最佳造型設計

★施筱柔／鬼才之道

★許力文／餘燼

★葉嘉茵／小雁與吳愛麗

★高仙齡／女兒的女兒

★Ramlal KHADKA／香巴拉

最佳美術設計

★王誌成，梁碩麟／鬼才之道

★趙思豪／餘燼

★蔡珮玲／小雁與吳愛麗

★葉子瑋／白衣蒼狗

★呂東／沃土

年度台灣傑出電影工作者

李錫堅

11歲的鄭又菲奪下最佳新演員獎座。（新聞攝影組攝）

最佳新演員

★余艾洱／空房間裡的女人

★鄭又菲／BIG

★湯詠絮／莎莉

★林政勳／優雅的相遇

★梁湘華／破浪男女

最佳動畫短片

★加減乘／李竺潔

★化／洪菀妤

★房間裡的你／石家俊

★死囡仔／莊淯津

★喵十一／張勃

最佳原著劇本

★楊修華／默視錄

★徐漢強，蔡坤霖／鬼才之道

★林書宇／小雁與吳愛麗

★黃熙／女兒的女兒

★耿軍／漂亮朋友

最佳改編劇本

★藤井道人，林田浩川／青春18×2 通往有你的旅程

★張威縯，劉蕊瑄，蔣希汶，施承佑／角頭－大橋頭

★王小帥／沃土

終身成就紀念獎

鄭佩佩

最佳動作設計

★黃泰維／鬼才之道

★洪義渟／角頭－大橋頭

★林微弋，袁緒虎，張雅為，墨耳，廖筱婷／破浪男女

★江道海，梁博恩／武替道

最佳紀錄短片

★哦瑪／薛孟竺

★野生之路／陳巧薇

★顏色擷取樣本.mov／陳卓斯，王紀堯

★慧童／任俠

★獄中信－鄒幸彤／綠豆

最佳紀錄片

★由島至島／廖克發／蜂鳥影像有限公司，財團法人公共電視文化事業基金會

★雪水消融的季節／羅苡珊／希望影視行銷股份有限公司

★曦曦／吳璠／宇宙子媒體藝術有限公司

★種土／顏蘭權／無米樂影像工作室，財團法人公共電視文化事業基金會

★青春（苦）／王兵／光譜國際映像，Gladys Glover, CS Production

王陽明（左起）、施名帥、懷秋。（新聞攝影組攝）

最佳男配角

★李康生／默視錄

★莫子儀／餘燼

★曾國城／小雁與吳愛麗

★施名帥／角頭－大橋頭

★洪瑜鴻（春風）／白衣蒼狗

最佳視覺效果

★郭憲聰，邱俊毅／鬼才之道

★林洪峯，余國亮，梁偉傑／BIG

★王重治，陳冠佑／角頭－大橋頭

最佳女配角

★張榕容／鬼才之道

★曾沛慈／BIG

★楊貴媚／小雁與吳愛麗

★陸弈靜／白衣蒼狗

★劉奕兒／女兒的女兒

最佳攝影

★Kartik VIJAY／小雁與吳愛麗

★今村圭佑／青春18×2 通往有你的旅程

★Michaël CAPRON／白衣蒼狗

★Aziz ZHAMBAKIYEV／香巴拉

★王維華／漂亮朋友

終身成就獎

林文錦

最佳原創電影音樂

★福多瑪／默視錄

★鬼才大Band／鬼才之道

★大間間昂／青春18×2 通往有你的旅程

★半野喜弘，Meuko! Meuko!／蟲

★陳筱舒／漂亮朋友

最佳原創電影歌曲

★鬼才出道／詞：陳虹任／曲：王若琳／唱：王若琳／鬼才之道

★北方來的人／詞：鍾孟宏／曲：盧律銘／唱／拉縴人少年兒童合唱團／餘燼

★記憶的旅人／詞：櫻井和壽／曲：櫻井和壽／唱：Mr.Children／青春18×2 通往有你的旅程

★妳怎麼想／詞：安溥／曲：安溥／唱：安溥／女兒的女兒

★漂亮朋友／詞：耿軍／曲：梁龍／唱：梁龍／漂亮朋友

最佳劇情短片

★燃夜／王煜

★九月的四個星期天／楊敏之

★A面：我的一天／温景輝

★囚犬／顏皓軒 ★金魚缸小姐／巫虹儀

最佳新導演

★邱陽／空房間裡的女人

★彭紫惠，王品文／春行

★葉星宇／三個羯子

★曾威量，尹又巧／白衣蒼狗

★何妙祺／我談的那場戀愛

《一部未完成的電影》導演婁燁獲得最佳導演。（翻攝自官網）最佳導演

★楊曜愷／從今以後

★楊修華／默視錄

★徐漢強／鬼才之道

★婁燁／一部未完成的電影

★耿軍／漂亮朋友

《漂亮朋友》張志勇勇奪影帝。（翻攝自官網）

吸菸有害健康

最佳男主角

★喜翔／春行

★張震／餘燼

★游學修／看我今天怎麼說

★Wanlop RUNGKUMJAD／白衣蒼狗

★張志勇／漂亮朋友

金馬影后鍾雪瑩。（台視提供）

最佳女主角

★區嘉雯／從今以後

★夏于喬／小雁與吳愛麗

★鍾雪瑩／看我今天怎麼說

★張艾嘉／女兒的女兒

★吳君如／我談的那場戀愛

最佳劇情片

★從今以後／先響電影有限公司，Mise en Scene Film Production Ltd.

★默視錄／亞鋼電影公司，飛望影像有限公司，Films de Force Majeure，Cinema Inutile

★鬼才之道／牽猴子股份有限公司，索尼影業國際製片，影一製作所股份有限公司，大慕可可股份有限公司，有戲娛樂股份有限公司，奇幻娛樂國際股份有限公司，一種態度電影股份有限公司

★一部未完成的電影／Yingfilms Pte. Ltd.，Essential Films

★漂亮朋友／Blackfin Production

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