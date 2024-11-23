金馬61》完整得獎名單 新科金馬影帝張志勇、影后鍾雪瑩都身障
金馬最佳男配角施名帥（左）、最佳女配角楊貴媚。（新聞攝影組攝）
〔記者馮亦寧／綜合報導〕第61屆金馬獎於11月23日假臺北流行音樂中心盛大舉行，本屆報名數量共718部影片，創下歷年新高，其中包括99部劇情長片、還有403部短片。今年在眾多優秀作品中，施名帥以《角頭—大橋頭》擊敗強進對手，抱回最佳男配角獎；楊貴媚則以紮實演技在最佳女配角當中殺出血路。
阿部寬以頒獎嘉賓身分來台。（新聞攝影組攝）
今年的金馬影帝由來自中國的張志勇獲得，張志勇小時候因對雷管產生好奇心，以刀子劈砍，造成爆炸，更讓他成為身障者；最佳女主角則由來自香港的聽障女孩鍾雪瑩，她在《看我今天怎麼說當中》巧妙細膩演繹角色，獲得評審青睞。最大獎最佳影片則由敘述疫情期間人們生活影響的《一部未完成的電影》獲得，展現出本屆的國際觀。
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【第61屆金馬獎入圍名單】
最佳音效
★黃年永，陳奕伶，澎葉生／由島至島
★杜篤之，杜則剛／默視錄
★簡豐書，湯湘竹，陳家俐／鬼才之道
★鄧學麟，關惠心／看我今天怎麼說
★高偉晏，林廷琍，陳灉／白衣蒼狗
最佳剪輯
★Anna Magdalena SCHLENKER／曦曦
★張叔平，黎冠東／從今以後
★林欣民／小雁與吳愛麗
★田佳茗／一部未完成的電影
★陳合平／漂亮朋友
最佳造型設計
★施筱柔／鬼才之道
★許力文／餘燼
★葉嘉茵／小雁與吳愛麗
★高仙齡／女兒的女兒
★Ramlal KHADKA／香巴拉
最佳美術設計
★王誌成，梁碩麟／鬼才之道
★趙思豪／餘燼
★蔡珮玲／小雁與吳愛麗
★葉子瑋／白衣蒼狗
★呂東／沃土
年度台灣傑出電影工作者
李錫堅
11歲的鄭又菲奪下最佳新演員獎座。（新聞攝影組攝）
最佳新演員
★余艾洱／空房間裡的女人
★鄭又菲／BIG
★湯詠絮／莎莉
★林政勳／優雅的相遇
★梁湘華／破浪男女
最佳動畫短片
★加減乘／李竺潔
★化／洪菀妤
★房間裡的你／石家俊
★死囡仔／莊淯津
★喵十一／張勃
最佳原著劇本
★楊修華／默視錄
★徐漢強，蔡坤霖／鬼才之道
★林書宇／小雁與吳愛麗
★黃熙／女兒的女兒
★耿軍／漂亮朋友
最佳改編劇本
★藤井道人，林田浩川／青春18×2 通往有你的旅程
★張威縯，劉蕊瑄，蔣希汶，施承佑／角頭－大橋頭
★王小帥／沃土
終身成就紀念獎
鄭佩佩
最佳動作設計
★黃泰維／鬼才之道
★洪義渟／角頭－大橋頭
★林微弋，袁緒虎，張雅為，墨耳，廖筱婷／破浪男女
★江道海，梁博恩／武替道
最佳紀錄短片
★哦瑪／薛孟竺
★野生之路／陳巧薇
★顏色擷取樣本.mov／陳卓斯，王紀堯
★慧童／任俠
★獄中信－鄒幸彤／綠豆
最佳紀錄片
★由島至島／廖克發／蜂鳥影像有限公司，財團法人公共電視文化事業基金會
★雪水消融的季節／羅苡珊／希望影視行銷股份有限公司
★曦曦／吳璠／宇宙子媒體藝術有限公司
★種土／顏蘭權／無米樂影像工作室，財團法人公共電視文化事業基金會
★青春（苦）／王兵／光譜國際映像，Gladys Glover, CS Production
王陽明（左起）、施名帥、懷秋。（新聞攝影組攝）
最佳男配角
★李康生／默視錄
★莫子儀／餘燼
★曾國城／小雁與吳愛麗
★施名帥／角頭－大橋頭
★洪瑜鴻（春風）／白衣蒼狗
最佳視覺效果
★郭憲聰，邱俊毅／鬼才之道
★林洪峯，余國亮，梁偉傑／BIG
★王重治，陳冠佑／角頭－大橋頭
最佳女配角
★張榕容／鬼才之道
★曾沛慈／BIG
★楊貴媚／小雁與吳愛麗
★陸弈靜／白衣蒼狗
★劉奕兒／女兒的女兒
最佳攝影
★Kartik VIJAY／小雁與吳愛麗
★今村圭佑／青春18×2 通往有你的旅程
★Michaël CAPRON／白衣蒼狗
★Aziz ZHAMBAKIYEV／香巴拉
★王維華／漂亮朋友
終身成就獎
林文錦
最佳原創電影音樂
★福多瑪／默視錄
★鬼才大Band／鬼才之道
★大間間昂／青春18×2 通往有你的旅程
★半野喜弘，Meuko! Meuko!／蟲
★陳筱舒／漂亮朋友
最佳原創電影歌曲
★鬼才出道／詞：陳虹任／曲：王若琳／唱：王若琳／鬼才之道
★北方來的人／詞：鍾孟宏／曲：盧律銘／唱／拉縴人少年兒童合唱團／餘燼
★記憶的旅人／詞：櫻井和壽／曲：櫻井和壽／唱：Mr.Children／青春18×2 通往有你的旅程
★妳怎麼想／詞：安溥／曲：安溥／唱：安溥／女兒的女兒
★漂亮朋友／詞：耿軍／曲：梁龍／唱：梁龍／漂亮朋友
最佳劇情短片
★燃夜／王煜
★九月的四個星期天／楊敏之
★A面：我的一天／温景輝
★囚犬／顏皓軒 ★金魚缸小姐／巫虹儀
最佳新導演
★邱陽／空房間裡的女人
★彭紫惠，王品文／春行
★葉星宇／三個羯子
★曾威量，尹又巧／白衣蒼狗
★何妙祺／我談的那場戀愛
《一部未完成的電影》導演婁燁獲得最佳導演。（翻攝自官網）最佳導演
★楊曜愷／從今以後
★楊修華／默視錄
★徐漢強／鬼才之道
★婁燁／一部未完成的電影
★耿軍／漂亮朋友
《漂亮朋友》張志勇勇奪影帝。（翻攝自官網）
吸菸有害健康
最佳男主角
★喜翔／春行
★張震／餘燼
★游學修／看我今天怎麼說
★Wanlop RUNGKUMJAD／白衣蒼狗
★張志勇／漂亮朋友
金馬影后鍾雪瑩。（台視提供）
最佳女主角
★區嘉雯／從今以後
★夏于喬／小雁與吳愛麗
★鍾雪瑩／看我今天怎麼說
★張艾嘉／女兒的女兒
★吳君如／我談的那場戀愛
最佳劇情片
★從今以後／先響電影有限公司，Mise en Scene Film Production Ltd.
★默視錄／亞鋼電影公司，飛望影像有限公司，Films de Force Majeure，Cinema Inutile
★鬼才之道／牽猴子股份有限公司，索尼影業國際製片，影一製作所股份有限公司，大慕可可股份有限公司，有戲娛樂股份有限公司，奇幻娛樂國際股份有限公司，一種態度電影股份有限公司
★一部未完成的電影／Yingfilms Pte. Ltd.，Essential Films
★漂亮朋友／Blackfin Production
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