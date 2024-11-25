12強》陳傑憲同框妻兒 歌手裘海正致英雄太太們

陳傑憲今天凌晨在IG曬出和老婆、大兒子在東京巨蛋內合照。（翻攝自陳傑憲IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕世界棒球12強冠軍戰昨（24）日落幕，台灣隊以4：0完封日本隊，台灣隊長陳傑憲在5局上敲出驚天3分砲，賽後更勇奪大會MVP兼打擊王，今天清晨他也首發文，特地謝謝老婆綺綺（Hailey）。

陳傑憲PO出和老婆綺綺、大兒子在東京巨蛋內的合照，開心展示金牌寫下，「謝謝全台人民陪我們創造歷史，見證奇蹟，光榮的時刻屬於台灣。老婆，雖然禮物送的有點晚，世界冠軍、世界MVP送給妳30歲大禮，我愛妳，也謝謝妳一直以來的陪伴。」

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一早，歌手裘海正亦在臉書發文「致所有中華棒球英雄的太太們」：「謝謝你們在背後默默支持丈夫打球，即使必需忍受漫長的訓練、比賽長期的不在家、即使必需與球迷（尤其是瘋狂女粉絲）分享丈夫、即使必需面對輸球時低潮、高壓力的情勒；你們總是必需比任何人都冷靜、安靜地安撫這大男孩入睡，好讓他們恢復明天的戰力，實在令人敬佩！」

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發文最後，裘海正期待中華健兒每個人，不但講求球技高超、也要在愛家、保護妻兒的事上，成為眾人的榜樣，「陳傑憲拿著MVP獎牌到處找老婆的影片超可愛，中華隊球員紛紛感謝父母老婆，愛家愛國的男人才是英雄。」

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