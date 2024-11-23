五月天冠佑飯店房間門鈴響起…一開門驚呆了 兩正妹出現眼前

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天目前繼續「回到那一天」巡演，鼓手冠佑也自爆他在飯店房間門鈴響起，一打開看到驚喜畫面。

冠佑看到女兒出現在演唱會現場超驚訝。（翻攝自IG）

冠佑在上海演唱會上談到：「我在酒店房間，突然門鈴響了，我門一開，小玫瑰和小薔薇他們來到上海，想說給我一個驚喜。」

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女兒上前擁抱，冠佑表情仍是不可置信。（翻攝自IG）

原本冠佑的兩個女兒小玫瑰和小薔薇都為了學業到新加坡求學，這次特別飛到上海看爸爸，冠佑在台上說，知道兩個女兒正在逛上海外灘，還對全場歌迷說，希望大家和五月天一起高聲合唱，讓歌聲能傳到外灘讓兩個女兒聽見。

冠佑（右）沒有想到女兒會到演唱會現場，相當驚喜。（翻攝自IG）

讓冠佑驚訝的是，演出結束他下了舞台，沒想到卻看到兩個女兒現身演唱會後台了，小玫瑰和小薔薇分別和冠佑擁抱，冠佑則是一看到兩個女兒出現在演唱會場，臉上充滿驚訝表情，沒料到女兒會到現場看他。而明（24日）晚熱愛唱歌也出過單曲的小玫瑰，將會出現在五月天演唱會上獻唱。

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