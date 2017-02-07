阿翔李懿聯手主持 天團玖壹壹飆唱元宵晚會

「禮讚媽祖慶元宵」晚會，雲林縣長李進勇特別蒞臨，與北港朝天宮董事長蔡咏锝一同進行點燈儀式。（華視提供）

〔記者洪素津／台北報導〕「2017台灣燈會」由交通部觀光局及雲林縣政府共同策劃，將於2月11日至19日在雲林縣虎尾主燈區及北港燈區登場。北港燈區比虎尾主燈區提前四天於今晚正式開幕，北港朝天宮更盛大舉辦「禮讚媽祖慶元宵」元宵晚會，由金鐘主持人阿翔與名模李懿攜手主持，嘻哈天團玖壹壹、張秀卿、吳思賢（小樂）、陳勢安、曹雅雯、羅平接力帶來精彩表演。

北港朝天宮於宮廟前舉辦「禮讚媽祖慶元宵」晚會，雲林縣長李進勇與北港朝天宮董事長蔡咏锝一同進行點燈儀式。李進勇表示﹔「北港是台灣燈會的原鄉，但期間經過九次申請的失敗，終於爭取到第２８屆２０１７年台灣燈會的主辦權，雲林等了２７年，準備了２７年，雲林已經準備好了」。

晚會除了邀請眾多藝人接力演唱外，還舉辦了元宵猜燈謎遊戲，送出精美家電、名牌腳踏車等大獎，另外也抽出最受矚目的12個「金媽祖」得主。「禮讚媽祖慶元宵」元宵晚會2月10日（五）晚間23:00於華視頻道播出。