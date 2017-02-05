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「黑色安息日」返鄉告別唱 重金屬教父團傳奇不落

2017/02/05 15:33

開創搖滾音樂全新篇章的重金屬教父「黑色安息日」樂團（Black Sabbath），於台灣時間五日清晨完成了職業生涯最後一次演出。（翻攝自網站）〔娛樂頻道／綜合報導〕成立於1968年，開創搖滾音樂全新篇章的重金屬教父「黑色安息日」樂團（Black Sabbath），於台灣時間五日清晨完成了職業生涯最後一次演出，地點是在樂團的發源地—英國伯明罕，彷彿飄泊大江大海半個世紀，終於塵埃落定，重返甜蜜故鄉。

滾石雜誌評選史上最偉大音樂家第85名，MTV評選史上最偉大重金屬樂團第1名，黑色安息日是各大音樂媒體「史上最偉大」榜單的常客。這些年來，他們總共發行19張專輯，銷售量突破7千萬張，世界各地都有樂團的擁護者，他們一身全黑服裝，眼睛下緣畫上深深的眼線，簡單又純粹，毫不矯飾，這就是樂團的標準造型。

來到生涯最終站，現年68歲的主唱奧齊.奧斯朋顯得有些落寞，「當我踏進這個地方（演唱舞台），我很開心，也很感傷。」他說。

接著他回憶起樂團剛起步的時期：「我記得當時在伯明罕的皇冠酒吧演奏，心裡想說：『這下美好的日子—玩音樂，然後偶爾來點啤酒—必定會持續個幾年』，然而這只是你幻想中最不可思議的冒險的開端。我這一生過得相當精彩。」

最後奧齊.奧斯朋說到：「我心中最驕傲的一件事就是黑色安息日並不是某個大人物（製作人）精心包裝、打造而成的，而只是說好「不如我們一起夢想吧」的四個小伙子。而且出乎我們最不切實際的幻想，（樂團）成功了。」

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