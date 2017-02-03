SM女團門面是整出來的？ 「少時」師妹舊照遭酸不同人

Irene是「Red Velvet」的隊長和門面擔當。（合成圖，翻攝自OSEN、Instiz Twitter）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓造星工廠「SM娛樂」每每推出偶像團體，總是兼具實力與外貌，因而迅速走紅全世界。不過，旗下藝人整形的傳聞也總是層出不窮，近日，「少女時代」的師妹團「Red Velvet」的隊長兼門面擔當Irene過去的舊照被翻出，儼然和現在的模樣是不同人！

Irene被認為和過去相差有點多。（合成圖，翻攝自Instiz Twitter）

近日，南韓網站上流出一組Irene過去未出道前的照片，照片中她的皮膚雖然依舊白皙、五官也很清秀，但是臉卻比現在大了許多，儘管都是美女卻像是不同人，引發了Irene其實有整形的爭議！此外，由於該照片，該照片拍攝時間點是在她尚未接受公司的「形象管理」之前，因此有網友就開酸說「形象管理是整型吧」！

Irene也曾有流出過與現在相差較少的照片。（合成圖，翻攝自Instiz、每日體育）

事實上，Irene還沒出道前就是她的出生地大邱相當有名的美女，出道後也是許多明星和粉絲心目中的「最強女團門面」，她還曾在節目上透露在學校的時候，有其他班的人會跑到他們班「排隊」看她長什麼樣子。除此之外，過去也曾流出Irene其他與現在樣貌相差較小的照片，因此網友對於她到底有沒有整形仍眾說紛紜。