（專題）金鐘加持不敵風暴 棒棒堂6棒境遇對照：誰順、誰卡關？

《來吧！哪裡怕》奪金鐘後，6棒聲勢再起，但後續發展受爭議牽動。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者傅茗渝／專題〕棒棒堂出道18年，今年以《來吧！哪裡怕》奪下2025金鐘獎實境節目主持人獎，再度站上大眾視線中心，六人合體的畫面勾動無數青春記憶。在奪獎之前，威廉捲入兵役醜聞，好不容易等到金鐘肯定為團體再點亮舞台，不過短短不到兩個月，小杰涉閃兵、王子捲不倫，今小煜證實五年婚告終，六棒得獎後未能迅速轉化為全面反攻的助力。以下整理成員近況與最新發展，六人境遇不同、爭議大小各異，曾經並肩的男孩如今走入交叉口，下一次再站上舞台，仍有人願意喊「青春回來了」嗎？

威廉閃兵案後工作停擺。（翻攝自IG）

威廉—風暴起點，閃兵活動全喊停

2025年5月爆出涉閃兵案後，威廉列入第二波搜索名單，他承認曾支付約40至50萬元買通病歷，他公開道歉，坦承僥倖心態犯錯並願配合司法。事件後，棒棒堂得獎了，不過相關演出與節目規劃受到全面影響，《來吧！哪裡怕》第二季及跨年喊停，成為整體風暴的引爆點。

小杰為閃兵案道歉，坦承犯錯並接受司法調查。（翻攝自IG）

小杰—第三波閃兵搜索認買假病歷

閃兵案中，檢方展開第三波搜索時，小杰以35萬元交保，坦承曾花30萬元購入假病歷。他發聲明道歉，承認未履行國民義務，並表示將接受司法調查與審查，也抱歉占用社會資源，向家人及所有支持、信任的朋友們致上最深的歉意。」兩名成員同受閃兵案波及，使得棒棒堂得獎後的發展計畫受到重挫。

粿粿婚變風波扯出王子，形象受衝擊成外界焦點。（翻攝自IG）

王子—王子變小王，演藝活動全面暫停

范姜彥豐指控妻子粿粿婚內與王子邱勝翊互動逾矩，粿粿其後也在影片中表示，「確有不當行為」。王子所屬經紀公司隨後發出聲明向社會致歉，並宣布立刻停止所有演藝活動與規劃。王子原為形象最穩定代表之一，如今成為輿論焦點，跌破眾人眼鏡。

小煜證實已於9月與言言離婚，五年婚姻劃下句點。（翻攝自IG）

小煜—9月和妻子離婚，五年婚姻告終

小煜今公開發聲，與妻子言言已於9月離婚，並表示這是經過長期討論與沉澱後的決定，雙方關係雖轉變但仍互相尊重，未來以家人方式陪伴孩子成長，希望外界不要過度打擾，給予空間。雖非負面醜聞，但在棒棒堂多事之秋後，公布家庭變動，無疑令人感到遺憾。

阿緯婚後創業拓點，事業家庭兩得意。（翻攝自IG）

阿緯—情財兩全，網稱人生勝利組

阿緯2016年與錢文儀結婚，兩人婚後育兒之餘，老婆鼓勵阿緯創業成為餐飲大亨，手握「點點心」，擁有「點點心」、「忠青商行」和「炒湘湘」等三間餐廳的台灣經營權，家庭、事業兩得意，被網友稱人生勝利組。

敖犬婚後生活步調穩定。（翻攝自IG）

敖犬—娶空姐妻婚後幸福

敖犬去年順利迎娶空姐女友發發，兩人愛得高調，時常公開放閃，還曾經一起上過節目，相當恩愛。發發早前為老公慶生，稱呼敖犬是她的超人，「在一起的日子以來，知道你的純粹、耿直、負責和無比堅強的韌性，除了愛與崇拜，你也是我欣賞又敬佩的人。」直呼能跟敖犬結婚是件很美好的事情，才體會到什麼是真正意義上的「另一半」。

