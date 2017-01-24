陳宏一「女屍懸案」新作 金馬奇幻影展開幕

導演陳宏一。（金馬影展提供）



〔記者吳琬婷／台北報導〕2017金馬奇幻影展將於4月7日展開，由日前入選第46屆鹿特丹國際影展「大銀幕獎」的導演陳宏一驚悚新作《自畫像》擔綱本屆開幕片。

陳宏一曾執導過《花吃了那女孩》、《消失打看》、《相愛的七種設計》。最新力作《自畫像》故事以2016台灣總統大選為背景，熱衷社運的女主角被發現陳屍租屋處，雙眼被刨出，全身赤裸，被塗滿油彩，宛如畫作。她的畫家室友與變性閨密皆涉有重嫌，當案情逐漸清晰，呼之欲出的不只是兇嫌，還有更不安的靈魂。

陳宏一表示，在這個流行自拍的年代，人們渴望看見自己，他在《自畫像》中嘗試結合繪畫，畫出慾望、憤怒、憂鬱、虛榮、暴力等噩夢，並如啟示般，揭開黑暗。電影除了具備他強烈的個人風格，對於當下台灣的愛慾瘋狂，也有令人震撼的手筆。

《自畫像》邀來在《醉‧生夢死》表現不俗的張寗領銜主演，首次參與電影演出的林哲熹、林微弋、Kiwebaby等新演員皆有大膽演出。

2017金馬奇幻影展於4月7日至16日舉行，片單、活動將陸續公佈，詳情可查詢金馬影展臉書粉絲團。

《自畫像》邀來在《醉‧生夢死》表現不俗的張寗（右）領銜主演。（金馬影展提供）



《自畫像》結合繪畫元素，畫出慾望、憤怒、憂鬱、虛榮、暴力等噩夢。（金馬影展提供）