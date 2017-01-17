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孫沁岳與洪小鈴假戲真做？吻戲過激被種草莓

2017/01/17 18:37

孫沁岳拍攝《獨家保鑣》吻戲，脖子上出現被洪小鈴親的吻痕。（三立提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕三立、東森8點華劇《獨家保鑣》孫沁岳日前拍攝一場大病初癒後，與洪小鈴的吻戲甜蜜又激情，而這場吻戲卻出現一個大「亮點」，原來是孫沁岳的脖子居然被「種草莓」，讓人懷疑兩人是否假戲真做？

孫沁岳拍攝《獨家保鑣》中，一場大病初癒與洪小鈴的甜蜜又激情吻戲。（三立提供）

現場工作人員笑問：「是親的太激烈了嗎？」讓孫沁岳臉紅不知該如何回答，靦腆的說：「吻痕是畫的啦！因為劇情需要。」雖然有解釋，但還是被虧說：「我們以為你這麼厲害。」不過劇中飾演「國隆」的孫沁岳，不但變得霸氣，也終於更有男人味，讓網友笑說：「小圓圓（孫沁岳劇中小時候外號）現在拍吻戲都好man唷！」

孫沁岳在劇中的招牌就是穿動物睡衣，每次都讓觀眾覺得萌度破表，結果現在連洪小鈴都穿上身了，洪小玲笑說：「我真的不適合扮可愛，穿的時候子己還好不習慣，但看到沁岳這麼投入，想想也就跟著裝萌一下了。」

孫沁岳與洪小鈴最近在《獨家保鑣》穿動物睡衣裝萌。（三立提供）

孫沁岳前不久在戲裡遭人暗算染上病毒，因而被隔離，他將病懨懨的模樣演的傳神，特別是身體抽蓄超逼真，病容更讓粉絲們看了都心疼，他笑說：「其實這場戲難度很高，又怕抽蓄太過頭，就失真了。」但這次演出重病，卻意外的抓住不少師奶們的心，還有網友認為，孫沁岳在這檔戲中很明顯看到演技的成長。

孫沁岳表示，這幾場戲拍下來其實非常痛苦，每天都抱著飾演的角色「國隆」快死了的情緒去演戲，連續幾天的拍攝，讓他整個人的狀態都非常的低迷，他說：「病妝跟陳設讓我很快可以融入狀況，每場戲我都當成國隆最後一次出場在演，印象最深刻是我躺在床上，對心儀（洪小鈴飾）說遺言的那場戲，原本劇本是沒有寫要哭的，可是一想到自己要死了，眼淚就不止的流下來，哭到連台詞都沒辦法好好說，整個眼睛拍完哭到紅腫，原來在床上演戲似乎並不是那麼快樂舒服的。」也感謝洪小鈴的幫助，讓他可以很快的融入當下的情境。

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