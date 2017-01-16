為何關注Paul學歷？ 陳沂：他曾吃過大便

陳沂（右）緊咬Paul（左）學歷不實。（合成圖，翻攝自Paul、陳沂臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕主持人陳沂之前在個人臉書針對目前常上通告，自稱自己畢業於柏克萊大學、曾在華爾街工作甚至資產上億的「Paul」朱柏仰提出「學歷造假」疑問。由於Paul多次對於自己畢業科系、就讀年份的說法有所出入，又曾在節目上口出「台式英文」，讓陳沂懷疑其學歷的真實性。至於到底為何會開始關注Paul，陳沂搞笑表示：「因為他曾經為了挽回女友，吃下排泄物。」

Paul自稱是柏克萊電機系畢業。（合成圖，翻攝自陳沂臉書）

根據《鏡周刊》報導，陳沂之所以會開始關注Paul，是因為有網友跟她說，Paul曾經為了挽回前任女友，曾吃下大便，陳沂太好奇才去搜尋，發現Paul竟然擁有高學歷又曾任職高薪工作，不解他為何要跑到台灣演藝圈混飯吃。不過，陳沂至今還是認為，Paul不僅學歷一改再改，連回台灣的理由也從換個環境到陪女友再到陪媽媽，令人匪夷所思。

此外，陳沂還在臉書表示，既然Paul明明沒有碩士畢業，就不該自稱是碩士，就像她當初有考上台北大學法律研究所但沒畢業，就不會說自己有碩士學歷，更不會叫別人去問蔡康永，或是大學明明唸2年卻謊稱4年。不過，如今Paul已秀出學士畢業證書，雖然沒為陳沂質疑的碩士學歷解惑，但這場「學歷大戰」目前是暫且告一段落。

陳沂臉書全文。（合成圖，翻攝自陳沂臉書）