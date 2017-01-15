惡吻CP合體了！林依晨鄭元暢甜蜜對唱超有愛

趙詠華在微博貼出合照，感謝林依晨讓他們再聚首。（翻攝自趙詠華微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人林依晨和鄭元暢在2005年合拍《惡作劇之吻》，兩人不僅因此結識成為好友，直樹和湘琴也是螢幕情侶經典組合。今林依晨舉辦出道15周年粉絲同樂會，鄭元暢驚喜現身，讓大批粉絲再度勾起《惡吻》的回憶。

林依晨至今已出道15年，今天舉辦粉絲同樂會，不僅和粉絲一起回顧出道以來拍攝的作品，鄭元暢也現身舞台和林依晨合唱《惡吻》主題曲《惡作劇》，粉絲們看到兩人合體又驚又喜，興奮直喊「是青春啊！」

鄭元暢（右）現身林依晨粉絲同樂會，帶給粉絲驚喜。（合成圖，翻攝自林依晨微博、鄭元暢臉書）

除了鄭元暢外，《惡吻》導演瞿友寧及演員趙詠華也都到場替林依晨站台，暌違12年再度看到劇中演員同台，最開心的莫過於粉絲了！活動結束後，趙詠華在微博貼出合照並寫下：「好的～今天因為依晨大家就聚一起了。」引來網友大呼「2017滿足惹！」，鄭元暢也逗趣問粉絲「驚喜有嚇到嗎？我可是憋很久了」，難掩《惡吻》合體的興奮。

鄭元暢（左圖右）、林依晨（左圖左）因戲結緣。（合成圖，翻攝自網路）