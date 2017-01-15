Jolin搶紅包不喊累 年前1個月撈5600萬

Jolin 13日以一襲緊身白洋裝登春晚舞台，性感又氣勢十足。（翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕歌壇天后「Jolin」蔡依林去年底起就行程滿檔，為了各種活動、錄影幾乎每周飛中國，除了參加各大音樂典禮，為浙江衛視《王牌對王牌2》擔任1集嘉賓、錄製「遼寧衛視」及「絲路」2場春晚，加上1場跨年活動，3場商演及華碩尾牙，農歷年前1個月，狂吸5600萬台幣，和前男友錦榮分手後，事業更是旺到無法擋，搶紅包錢完全不手軟。

蔡依林曾和謝霆鋒合作《十二道鋒味》，這次在《王牌對王牌2》中再合作。（翻攝自YouTube）據《中國時報》報導，對岸春晚的邀約標準，除考量歌手知名度、歌曲普及率，配合度高也很重要，Jolin向來對表演自我要求嚴格，演出迴響大、娛樂效果高，且對活動內容、流程都能高度配合，相當受廠商及電視台喜愛，她日前首次參加《王牌對王牌2》錄影，在節目中與對手PK才藝，並以遊戲競技決定勝負，該節目上季邀來梁家輝、郭富城等大咖，因此Jolin的參加備受矚目，而她也為節目內容全力以赴，為節目主題「美食」，找來曾合作《十二道鋒味》的謝霆鋒再度聯手，連錄10幾個不喊累，相當敬業。