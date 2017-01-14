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女神94狂！潤娥見面會無翻譯 韓星第一人

2017/01/14 10:20

潤娥來台舉辦粉絲見面會，全程中文對答如流，成第一位來台辦活動不需翻譯的韓星。（記者王文麟攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓人氣女團「少女時代」成員潤娥，13日在台大體育館舉行台灣個人首場粉絲見面會，不僅獻唱周杰倫的經典情歌《簡單愛》和國民歌曲《小幸運》，也大方放送福利，和粉絲近距離接觸，雖見面會環節出了些問題導致不太順暢，但潤娥和粉絲仍賓主盡歡，而外界一直都知道潤娥的中文程度很好，但不知道好到什麼程度，沒想到她竟然可以不需要翻譯，全程用中文和主持人及粉絲互動，令人驚嘆「中文十級」不是喊假的！

許多韓星來台為更貼近粉絲，會學習幾句當地的招呼用語，就足夠讓粉絲開心又滿意，潤娥卻能全程用中文對答如流，甚至還能深談自己的心裡話，令人驚訝不已，也成了第一位來台灣辦活動，全程不需要翻譯的韓星。

 

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