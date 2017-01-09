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《金球紅毯》就是不刮毛！女星勇秀毛茸茸腋下

2017/01/09 12:01

26歲英國女星蘿拉柯克今天在金球獎紅毯上大方秀出毛茸茸的腋下來，引發熱議。（合成圖，翻攝自每日郵報）

〔記者陳昱均／綜合報導〕第74屆金球獎於台灣時間的今天（9日）一早盛大舉行，在這種眾星雲集、星光閃耀的場合，大家關注的焦點都在群星今天穿了怎樣驚艷眾人的名貴禮服，身上的所有行頭也都成了讓人熱烈討論的話題。然而，26歲英國女星蘿拉柯克（Lola Kirke）顯然就不屬於這樣的例子，她在今天金球獎紅毯上最引人注目的並不是身上的禮服，反而是她大方露出完全沒刮、毛茸茸的腋下！

蘿拉柯克於2015年參加美國時尚設計師協會（CFDA）頒獎典禮活動時，就曾大方舉手露出腋毛來。（翻攝自PopSugar）

蘿拉柯克其實在2015年，就曾2度在活動上被目睹過大方展示自己腋毛的模樣，一次是在有「時尚奧斯卡」之稱的美國時尚設計師協會（CFDA）頒獎典禮活動上，另一次則是她為雜誌《Vanity Fair》的拍攝；而這次前來參加金球獎盛會，蘿拉柯克也不改率直作風，在穿著一身露肩粉絲花朵洋裝的同時，也秀出了自己完全未經打理過的毛茸茸腋下。雖然有網友認為這根本有礙觀瞻，但不少人都對勇於做自己的勇氣感到相當佩服，認為女性不刮腋毛其實真的不是什麼大不了的事，無需大驚小怪。

即使裝著露肩與會露出整條手臂的禮服，蘿拉柯克仍十分大方地秀出自己毛茸茸的腋下來。（翻攝自每日郵報）

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