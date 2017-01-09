《金球紅毯》就是不刮毛！女星勇秀毛茸茸腋下
2017/01/09 12:01
26歲英國女星蘿拉柯克今天在金球獎紅毯上大方秀出毛茸茸的腋下來，引發熱議。（合成圖，翻攝自每日郵報）
〔記者陳昱均／綜合報導〕第74屆金球獎於台灣時間的今天（9日）一早盛大舉行，在這種眾星雲集、星光閃耀的場合，大家關注的焦點都在群星今天穿了怎樣驚艷眾人的名貴禮服，身上的所有行頭也都成了讓人熱烈討論的話題。然而，26歲英國女星蘿拉柯克（Lola Kirke）顯然就不屬於這樣的例子，她在今天金球獎紅毯上最引人注目的並不是身上的禮服，反而是她大方露出完全沒刮、毛茸茸的腋下！
蘿拉柯克於2015年參加美國時尚設計師協會（CFDA）頒獎典禮活動時，就曾大方舉手露出腋毛來。（翻攝自PopSugar）
蘿拉柯克其實在2015年，就曾2度在活動上被目睹過大方展示自己腋毛的模樣，一次是在有「時尚奧斯卡」之稱的美國時尚設計師協會（CFDA）頒獎典禮活動上，另一次則是她為雜誌《Vanity Fair》的拍攝；而這次前來參加金球獎盛會，蘿拉柯克也不改率直作風，在穿著一身露肩粉絲花朵洋裝的同時，也秀出了自己完全未經打理過的毛茸茸腋下。雖然有網友認為這根本有礙觀瞻，但不少人都對勇於做自己的勇氣感到相當佩服，認為女性不刮腋毛其實真的不是什麼大不了的事，無需大驚小怪。
即使裝著露肩與會露出整條手臂的禮服，蘿拉柯克仍十分大方地秀出自己毛茸茸的腋下來。（翻攝自每日郵報）
相關新聞
- 糗翻！艾瑪史東為《樂》導演獻抱抱 結果竟...
- （影音）萊恩葛斯林威奪影帝 得獎感言逼哭網友
- 慶泰外帶年菜 樂享頂級圍爐
- 《金球紅毯》帥翻！雙性戀女星不穿裙 褲裝驚艷眾人
- 《金球紅毯》雷神鷹眼都來了！成紅毯「黑白雙煞」
- 新年萬歲有禮 盒家安心過年
- 《金球紅毯》萊恩雷諾斯驚險偷車才趕上？放話會跟老婆多炒飯
- 《金球紅毯》娜塔莉波曼2度挺肚走紅毯！能否加持再奪影后？
- 《金球紅毯》糗！男星走紅毯 竟被誤認為班奈狄克
- 《金球紅毯》最美嬌點！史特龍3女成金球小姐 爆爸有特訓過
- 《金球獎》《樂來越愛你》彈無虛發 7項提名已中4
- 《金球獎╱最佳男主角》萊恩葛斯林 扯死侍噴笑
- 《金球獎╱最佳女配角》薇歐拉 5次提名終於得獎
- 《金球獎／最佳配樂》《樂來越愛你》開胡 御用達米恩查澤雷連奪二獎
- 《金球紅毯》賈斯汀老婆陪走 辣送 「東西半球」
- 《金球紅毯》艾美亞當斯 白皙雙肩太誘人
- 《金球紅毯》莉莉柯林斯 轉身藏惹火心機
- 金球獎今登場 頒獎典禮看點在這裡
- 《金球獎》吉米法隆摟大賈斯汀 激情演出「拉拉鍊」
- 《金球紅毯》娜塔莉波曼粉碎婚變 老公陪走護孕肚
- 《金球紅毯》艾瑪史東角逐女主角 性感深V博好運
- 蘿絲奈格不怕「拉拉鍊」 金球奪后勢在必得
- 足球名將C羅 4度捧回金球獎
推薦新聞