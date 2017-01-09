海倫清桃隱婚18年 越南新娘：真是丟人現眼

海倫清桃昨坦言瞞婚18年，學歷、身分都是假的。（翻攝自海倫清桃臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「越南林志玲」海倫清桃瞞婚18年，學歷、身分都是假的，昨天消息一出，引起一片嘩然，凌晨她透過臉書感謝粉絲對她關愛與包容，不過同樣身為越南新娘的網友並不領情，怒斥海倫清桃丟人現眼。

今天凌晨時分左右，海倫清桃在個人臉書感謝粉絲對她包容，她說：「桃子會繼續努力直到受到肯定，也會持續到醫院就診，養好身體，更請大家注意自己的健康。」看得出她不會再做出「輕生」傻事。

海倫清桃凌晨透過臉書，感謝粉絲對她關愛與包容。（翻攝自海倫清桃臉書）

昨她和老公戴先生出面承認隱婚、流產、學歷造假，讓許多支持她的粉絲完全無法接受，同樣嫁來台灣18年的越南新娘直接酸她：「桃子，我覺得你比較適合演戲，因為你演得太好了，騙大家那麼多年，到底是為了什麼？」

這位越南新娘說：「我也是嫁來台灣18年越南新娘，我知道在台灣越南新娘帶給大家印象不太好，但是並不是每個人都一樣，有好有壞，但我覺得你所做的一切去欺騙大家說你是混血兒、單身女子，滿嘴謊話連連。」

同樣來台18年的越南新娘，怒斥海倫清桃的虛榮心太高，「真是丟人現眼。」（翻攝自海倫清桃臉書）

「現在已經紙包不住火了，才自己出來澄清，自己是越南人又怎麼樣，我們不偷不搶，做人光明磊落，有什麼怕人家看不起」，這名越南新娘大罵海倫清桃還敢出來澄清，「你的虛榮心也太高了，真是丟人現眼。」