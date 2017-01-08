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海倫清桃謊稱景美校友 竟還回校分享甘苦談

2017/01/08 20:21

海倫清桃（右）與戴先生出面說明事情原委。 （記者陳逸寬攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕海倫清桃今日與瞞婚18年的老公戴先生，召開記者會解釋年齡、身世、婚姻、學歷疑雲，先是坦言自身並非景美女中、UCLA（加州大學洛杉磯分校）的學生，而是畢業於越南雄王大學，她澄清因為被台灣人、越南人看不起才造假學歷，更脫口「我真的滿喜歡景美的，所以就講自己是景美女中」，荒謬言論令人傻眼。

事實上，海倫清桃曾在受訪時，聲稱自己14歲來台灣依親，只花8個月就考上景美女中，還因為台越口音遭同學嘲笑，但事實上根本沒有就讀過景美女中。2012年海倫清桃入圍金鐘獎，還曾以「校友」身分到景美女中與學妹分享甘苦談，據《ETtoday》報導，當時海倫清桃還表示，「今天看到那麼多學妹，讓我感覺到好像回到那個時候，在台灣唸書的時候，我喜歡我們學校的制服，因為我覺得黃色真的很美、很可愛，感覺很舒服」。

海倫清桃更在臉書自稱是景美校友，還曬出與景美女中畢業的東森主播謝家璇的合照，自封「景美姐妹花」，更在臉書放上與景美學生的合照，還開心地稱「和學妹們做了短暫的交流，超開心的～」，果然是越南影后，實力派演技。

海倫清桃（左）連在生活中也自稱是景美女中畢業生。（翻攝自海倫清桃臉書）海倫清桃以校友身分，到景美女中分享拍戲甘苦談。（翻攝自海倫清桃臉書）

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