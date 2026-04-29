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勇警拆麥當勞炸彈殉職34年...「玉女歌手」前女友急奔醫院已天人永隔

勇警拆麥當勞炸彈殉職34年...「玉女歌手」前女友急奔醫院已天人永隔楊季章（左）生前戀人正是當紅「玉女歌手」蘇霈。（組合照，翻攝自臉書、本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕中華民國81年、西元1992年「麥當勞爆炸案」造成保一總隊隊員楊季章殉職，事隔34年再被提起，外界也關注到他生前戀人正是當紅「玉女歌手」蘇霈，一段未竟戀情隨英雄殉職畫下句點，令人唏噓。

警政署刑事警察局臉書粉專「CIB局長室」28日發文追憶楊季章，回顧1992年4月28日震驚社會的麥當勞爆炸案，當時炸彈被安裝在民生東路麥當勞男廁天花板，年僅24歲的楊季章面對水銀抗動裝置炸彈，選擇親自上陣處理，甚至堅持不換手，留下「我值班，就我來吧！」這句話，守住現場同仁與民眾安全，未料最終仍不幸引爆炸彈而殉職，成為警界難以抹滅的傷痛。

警方指出今日社會的安全日常，背後正是無數像楊季章這樣的第一線人員，默默付出與犧牲才得以維繫，許多網友至今仍記得這起事件，紛紛留言向楊季章致意，「向英勇殉職的警察、消防人員致上最高敬意」、「季章是我一直未曾遺忘的同學，謝謝邱局長」、「每次經過民生東路那家麥當勞都會想起他，如果當年沒有意外，如今或許早已退休、擁有幸福家庭」；另有網友回憶，楊季章的女友是歌手蘇霈，當年得知噩耗時情緒崩潰、泣不成聲。

鮮少被提及的是，事實上楊季章生前正與當紅「玉女歌手」、歌手蘇慧倫的親姊蘇霈熱戀，2人透過高中同學牽線認識，蘇霈曾形容他高大帥氣、個性單純隨和，甚至是自己主動追求才促成戀情。然而，案發前1個多月，蘇霈因忙於錄製新專輯，因此雙方皆一直未能碰面，事發後她趕赴醫院卻已無緣見上最後一面，這段戀情也隨之劃下遺憾句點。

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