哀怨努力沒結果？5月吉星高照！ 12星座「超車領域」一次掌握

每個星座在5月都有不同的「吉星」降臨，行大運的領域也各不相同。（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕5月「吉運關鍵」曝光！告別4月份火爆、突變且不按牌理出牌的混亂感，進入5月，終於能感受到一種「腳踩在地上」的紮實感。星座專家塔妮婭老師分析5月份的12星座總運表示，5月序幕由「金星」拉開，自今天（5/1）起金星進入雙子座，呈現出一種從務實回歸到溝通，再從外在變革轉向內在反思的律動；接著在5/20轉入巨蟹座，將這份和諧帶入家庭，讓人感受到溫馨與情感的滋養。

第二個要注意的是「水星」。上半月（5/4 起），焦點落在金牛座，社會議題將圍繞著財務規劃、金融理財、自我價值與五感享受。這是一個審視價值觀、追求生活質感的好時機。下半月（5/18 起），水星轉入雙子座，討論重心移往教育、媒體社交、交通以及各類資訊工具。

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第三個要注意的是「火星」。隨著火星（5/19）進入金牛與太陽（5/22）進入雙子，會開始展現出強大的行動力，在上述領域中尋找實踐、學習等落實的方法。

第四個要注意的是5月最不容忽視的重量級星象「冥王星逆行」，從5/7將持續至10/16）。塔妮婭提醒，逆行象徵著回顧與重新整理，在創新、科技變革與社會重組的浪潮中，12星座各自擅長的「強運領域」也有不同變化，透過其他「吉勢」幫襯，便能這波AI浪潮中抓住致富勝機！

【風象星座】眾所矚目焦點

吉星加持讓你們在個人表現上無往不利，迎接人生的高光時刻。

♊雙子座：強大人緣運，才華得到發揮空間，受大眾喜愛。

♎天秤座：貴人運旺盛，有機會遇見良師益友或異地拓展的機緣。

♒水瓶座：桃花運爆棚，擁有浪漫愛情或展現自我魅力的機會。

【火象星座】社會人脈的贏家

外在環境友善，互動順暢，請運用你們的「話語權」爭取更多支持。

♈牡羊座：溝通運佳，談吐充滿魅力，適合自我表達。

♌獅子座：社交運強，能融入志同道合的社群或朋友圈。

♐射手座：合作運順，利於合夥關係、配偶互動或簽署有利合約。

【土象星座】職場＆財務順遂

現實世界的生存技能提升，抓住這股接地氣好能量，工作運與財運雙雙順遂。

♉金牛座：正財運旺，賺錢管道多元化，財務狀況充裕。

♍處女座：官運、名氣運享亨通，社會地位有望提升，受人敬重愛戴。

♑摩羯座：工作運順遂，職場人際關係和諧，事務推動順利。

【水象星座】房產運、家運暢旺

吉星進駐，靈性與能量提升，把握神秘的力量帶來內心的和諧與好運。

♋巨蟹座：福報深厚，靈性智慧提升，且有暗中貴人相助。

♏天蠍座：偏財運佳，在投資獲利或他人資助上有意外驚喜。

♓雙魚座：房產運佳，家族氛圍和諧，適合處理居家與不動產事宜。

塔妮婭揭示5月星座紅榜。塔妮婭老師提供）

【塔妮婭老師 專家小檔案】

．專長：靈魂占星（星座）、塔羅占卜、寵物溝通、生命靈數、數字占卜、盧恩符文占卜、五感頌缽調頻、催眠療癒、七脈輪精油療癒、臼井靈氣能量療癒

．經歷：美國NGH國際催眠師、美國IACT催眠治療師、臼井靈氣高階療癒師、美國NAHA國際芳療師、五感調頻頌缽音療師、潔客幫專任寵物溝通師

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☆民俗說法僅供參考☆

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