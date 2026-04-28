ONE OK ROCK嗨翻7萬人 寬姐發聲「反問抗議居民」網喊讚

日本搖滾樂團「ONE OK ROCK」25、26連續兩日在大巨蛋熱烈開唱，共吸引近7萬人。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕日本搖滾樂團「ONE OK ROCK」25、26連續兩日在大巨蛋熱烈開唱，共吸引近7萬人至現場朝聖，勁歌熱舞讓粉絲嗨翻天，周邊居民卻覺得「不嘻嘻」，更向里長、市民專線投訴，直呼受干擾、彷彿歷經人造地震。對此，「寬姐」邱瓈寬開砲，獲得許多人同意。

邱瓈寬好奇演唱會不辦在晚上要辦在什麼時候？（資料照，記者王文麟攝）

ONE OK ROCK首攻大巨蛋成功，卻引起附近居民不滿。今（28）日邱瓈寬在社群平台發聲，反問：「啊不然？辨（辦）在大清早？還是上班上課時間？大家上班上課時間？翹班翹課來看？還是沒工作的失業的人、退學不用上學的？退休了有閒的人看？」一句話突破盲點。

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孫燕姿「就在日落以後」演唱會即將登場。（資料照，Make Music提供）

邱瓈寬本身創辦「寬魚國際」近年邀請多位天王、天后等級歌手來台辦演唱會，下月中就會在大巨蛋舉辦2場孫燕姿「在日落以後」演唱會。對於周遭居民的抗議，邱瓈寬的發言引起網友共鳴，大讚「一針見血」。

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